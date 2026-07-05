Viktoria Köln bezwingt den Bonner SC im ersten Test

– Foto: Arno Wirths

Der Drittligist FC Viktoria Köln hat das erste Vorbereitungsspiel des Regionalligisten Bonner SC für sich entschieden. Bei der unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragenen Partie setzte sich der Favorit nach einem frühen Rückstand letztlich standesgemäß mit 4:1 durch. Für beide Trainer lieferte der intensive Vergleich wertvolle Aufschlüsse im Hinblick auf die Kaderstruktur.

In der Frühphase der Vorbereitung besitzen Ergebnisse ohnehin nur einen relativen Wert. Taktische Flexibilität, die physische Belastbarkeit unter Wettkampfbedingungen und das Sichten von potenziellen Neuzugängen stehen für die Übungsleiter im Vordergrund. Unter diesen Voraussetzungen trafen am Samstag bei sommerlichen Temperaturen auf dem Trainingsgelände von Viktoria Köln zwei Mannschaften aufeinandertreffen, deren personelles Gefüge sich derzeit im Umbruch befindet.

Mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich das Geschehen jedoch in die Hälfte der Bonner. Die Mannschaft von Viktoria Köln übernahm die Spielkontrolle. Nach einem Foulspiel von Bilal Ksiouar verwandelte David Otto (35.) den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel drehte der Drittligist die Partie vollständig. Nach einer Ecke traf Tim Kloss per Kopf zur 2:1-Pausenführung (41.).

Der viertklassige Bonner SC erwischte den besseren Start in die Begegnung. Während die Hausherren aus Köln in den Anfangsminuten durch eine erste Eckballserie optische Dominanz aufbauten, agierten die Gäste defensiv aufmerksam und im Umschaltspiel konsequent. Bereits in der siebten Spielminute nutzte ein Bonner Gastspieler eine unzureichende Abwehr des Kölner Schlussmanns und staubte zur 1:0-Führung ab. Bonn verpasste es in der Folgezeit, die Führung durch Frederic Baum weiter auszubauen, als dessen Abschluss das Kölner Gehäuse nur knapp verfehlte.

Umfassende Rotationen und die Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel vollzogen beide Trainer den im Amateurbereich üblichen personellen Kahlschlag und wechselten ihre Formationen nahezu vollständig aus. Insbesondere beim Bonner SC präsentierte sich nun ein Ensemble, das in weiten Teilen aus Testspielern und Nachwuchskräften bestand, während in der ersten Hälfte weitgehend das Fundament des künftigen Regionalligakaders auf dem Platz gestanden hatte.

Trotz des daraus resultierenden spielerischen Bruchs entwickelte sich eine phasenweise offene Begegnung. Jonas Berg vergab in der 71. Minute im direkten Eins-gegen-eins-Duell mit dem Kölner Torhüter die große Gelegenheit zum Ausgleich für die Gäste. Im Gegenzug demonstrierte der Favorit in der Schlussphase die höhere Reife. Die Kölner U19-Akteure Kiyan Ermis (80.) und Exaouse Vunguidica (84.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 4:1 in die Höhe.

Integration als primäre Aufgabe

Ungeachtet des Endstandes ordnete der Bonner Cheftrainer Björn Mehnert den Auftritt in einer Vereinsmeldung seiner Mannschaft sachlich ein und betonte die Bedeutung des Leistungsvergleichs mit einem klassenhöheren Kontrahenten: „Wir hatten einen guten Gegner, der uns auch das ein oder andere aufgezeigt hat. Das war uns aber völlig klar und ist auch normal. Genau deshalb haben wir solche Gegner ausgewählt. Wir haben noch einiges zu tun – insbesondere gilt es, die neuen Spieler zu integrieren. In der zweiten Halbzeit stand zudem eine Mannschaft auf dem Platz, die so noch nie zusammengespielt hat. Deshalb war uns bewusst, dass noch nicht alles funktionieren kann. Wir haben aber definitiv gute Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt in den kommenden Trainingseinheiten einarbeiten werden.“