Viktoria Klein-Zimmern entlässt Trainer D'Orsi Eigentlich war Verlängerung geplant +++ Nachfolgersuche beginnt

Trotz der sportlich schwierigen Lage war man bei der Viktoria im Grunde zufrieden mit der Arbeit von D'Orsi. Darüber hinaus plante man in Klein-Zimmern eine vorzeitige Verlängerung mit dem Coach für die Saison 2023/24. Daraus wird nichts. Der Kreisoberligist wollte Planungssicherheit für die kommende Saison, D'Orsi jedoch wollte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zusagen und brauchte Bedenkzeit: „Ich wollte erst die Vorbereitung auf die Rückrunde abwarten und dann sagen, ob ich über den Sommer hinaus in Klein-Zimmern weitermache", gibt D'Orsi zu verstehen. Das erste Punktspiel der Restrunde steht für die Viktoria steht Ende Februar auf dem Plan, bis dahin wollte sich der Coach mit der Zukunftsfrage auseinandersetzen.

Für Viktoria-Vorstandsmitglied Marcel Roßkopf steht die Planungssicherheit auf der Trainerposition im Vordergrund: „Was wäre, wenn er uns erst Anfang März gesagt hätte, dass es nicht mehr weitergeht?" Diese Ungewissheit könne dazu führen, dass Spieler den Verein verlassen könnten, so Roßkopf. Zurzeit steht Klein-Zimmern mit 16 Niederlagen in 19 Spielen auf einem Abstiegsplatz in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. D'Orsi hätte für eine Entlassung aufgrund des sportlichen Misserfolgs komplettes Verständnis gehabt, fügt aber hinzu: „Ich bin menschlich sehr enttäsucht. Mir geht's nicht um die Entlassung selbst, sondern um die Begründung."