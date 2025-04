Viktoria Kelsterbach (rote Trikots) steckt mitten im Abstiegskampf. – Foto: Dominik Claus

Viktoria Kelsterbach verliert Heimspiel gegen VfB Unterliederbach Früher Doppelschlag bringt Unterliederbach auf die Siegerstraße +++ Leistungssteigerung der Viktoria nach der Pause bleibt ohne Punkte Verlinkte Inhalte Gruppenliga Wiesbaden Unterliederb Kelsterbach

Wiesbaden. Bereits am Mittwochabend stand für Viktoria Kelsterbach das nächste Pflichtspiel in der Gruppenliga Wiesbaden an – am Ende musste sich die Viktoria dem VfB Unterliederbach mit 1:3 geschlagen geben und bleibt als Tabellenletzter in akuter Abstiegsgefahr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der Start in die Partie verlief denkbar ungünstig für die Gastgeber: Schon in der vierten Minute nutzte Yaheni Andrayuk einen schnell vorgetragenen Angriff zur frühen Gästeführung. Auch beim zweiten Gegentreffer nach einer halben Stunde war Andrayuk zur Stelle – ein Ballverlust im Spielaufbau ermöglichte dem VfB das 0:2. „Unsere erste Halbzeit war einfach nicht gut genug. Da ging nicht viel“, bilanzierte Daniel Niedermann, sportlicher Leiter der Viktoria. „Direkt zu Beginn das Gegentor – und beim 0:2 spielen wir dem Gegner den Ball quasi in die Füße.“

Trainer Patrick Schmidt reagierte früh: Bereits in Durchgang eins brachte er einen frischen Mann, zur Pause dann gleich drei weitere. Der Effekt sei spürbar gewesen, Kelsterbach kam besser ins Spiel und belohnte sich in der 75. Minute mit dem Anschlusstreffer durch Noah Brämer. Kurz darauf hatte Martin O’Connor per Kopf die Chance auf den Ausgleich, verfehlte jedoch knapp – „das hat sich schon kurz wie der Ausgleich angefühlt“, so Niedermann. Stattdessen setzte der VfB in der Schlussphase durch Mike de Sousa den entscheidenden Treffer zum 1:3-Endstand (89.).