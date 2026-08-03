Viktoria Kelsterbach mit Auftaktsieg, SV Flörsheim fehlt Effizienz A-Liga: 1. FC Viktoria Kelsterbach dreht Partie gegen FC Germania Schwanheim und gewinnt 3:2 +++ Dezimierter SV 09 Flörsheim erkämpft sich nach Rückstand ein 1:1 gegen den 1. FC Lorsbach von Ruben Solms · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte: Burak Yazici vom SV 09 Flörsheim (blau-weißes Trikot) erzielte den 1:1-Ausgleichstreffer gegen den 1. FC Lorsbach. – Foto: Dominik Claus

Main-Taunus-Kreis. Die A-Liga-Saison 2026/27 ist gestartet und bringt für den KOL-Absteiger 1. FC Viktoria Kelsterbach nicht nur einen Kaderumbruch, sondern auch neue Gesichter auf der Trainerbank mit sich. An der Seitenlinie feierte Carlo Rubino, zuletzt Co-Trainer der SG Kelkheim, sein Pflichtspieldebüt als Cheftrainer der Viktoria und erlebte beim 3:2-Auswärtssieg gegen den FC Germania Schwanheim eine insgesamt überzeugende Vorstellung seiner Mannschaft. Der SV 09 Flörsheim musste sich hingegen zum Auftakt mit einem Punkt begnügen. Nach seinen beiden Aufstiegsjahren wusste der SV auch in der vergangenen A-Liga-Spielzeit zu überzeugen. Gegen den 1. FC Lorsbach gab es nun ein 1:1-Unentschieden, was beim SV jedoch niemanden in Unruhe versetzt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Trotz Pausenrückstands und Unterzahl: 1. FC Viktoria Kelsterbach bejubelt Auftaktsieg Carlo Rubino, Trainer des 1. FC Viktoria Kelsterbach (zuletzt Co-Trainer der SG Kelkheim), sagte: "Der Sieg war insgesamt verdient und bereits in der ersten Hälfte hatten wir mehrere Top-Chancen." Mit einer 1:0-Führung durch Yassine El Marini im Gepäck ging jedoch der FC Germania Schwanheim in die Kabine. Die Gäste vom 1. FC Viktoria Kelsterbach ließen sich von dem vermeintlichen Genickbruch kurz vor der Pause nicht beirren und trafen gleich dreifach: 1:1-Ausgleich durch Marcel Klein (53.), ehe Maximilian Preisendörfer mit seinen Treffern zum 2:1 (60.) und 3:1 (77.) die Partie drehte. Wie der Trainer berichtete, habe die anschließende Gelb-Rote Karte seine Mannschaft dann gezwungen, sich vollständig aufs Verteidigen zu konzentrieren. Akash Masih verkürzte für die Germania jedoch nur noch auf 2:3 (84.).“

"Die Mannschaft, die gegen Schwanheim aufgelaufen ist, hat kein Freundschaftsspiel oder Training zusammen absolviert, daher sind wir nicht gut aus der Vorbereitung gekommen", sagte Rubino. Verzichten müsse das Team unter anderem verletzungsbedingt auf Neuzugang Dimitrios Keissidis, während Zahari Nevenov Mihaylov nach dem Auftaktspiel monatelang ausfalle. Dennoch habe sich die Viktoria als Einheit präsentiert und verdiene Respekt für ihren Einsatz. Der Kader verfüge zweifellos über viel Potenzial. Damit die mit Neuzugängen gespickte Mannschaft zusammenwachse, sei es allerdings notwendig, dass sich die Trainingsbeteiligung verbessere. Der Sieg könne den Spielern den erforderlichen Spaß und Selbstvertrauen zurückgeben. "Ein Abschneiden zwischen dem fünften und siebten Platz wäre in unserer Situation als Erfolg zu bewerten", ordnete Rubino ein und fügte hinzu: "Auf uns wartet aber ganz viel Arbeit".

SV 09 Flörsheim hadert mit der Chancenverwertung Zafer Kurban, Teammanager des SV 09 Flörsheim, sagte: "Es war ein gerechtes 1:1, bei dem es uns nicht gelungen ist, unsere Vielzahl an Chancen in Tore umzuwandeln." Gerade die Effizienz habe hingegen den 1. FC Lorsbach ausgezeichnet, der durch Patrick Rujak mit 1:0 (42.) in Führung ging. "Lorsbach kam viermal vors Tor und hat einmal getroffen – effizienter kann man es kaum machen. Bei uns war die Chancenqualität da, nur der letzte Pass oder Abschluss hat gefehlt", erläuterte der Teammanager. Entscheidend sei gewesen, dass die Mannschaft im Anschluss durch Burak Yazici den Ausgleichstreffer zum 1:1 (45 + 4) erzielt und nach der Pause eine Leistungssteigerung gezeigt habe. Nun gelte es jedoch, an der mangelnden Chancenverwertung zu arbeiten.