Viktoria Kelsterbach landet zwei Transfer-Coups

Kelsterbach. Alexander Isak, Nicolas Jackson und Victor Boniface heißen die Namen der Transfers, die am sogenannten "Deadline-Day" am vergangenen Montag auf spektakuläre Art und Weise abgewickelt wurden. Ähnlich spektakulär ging es bei Main-Taunus-Kreisoberligist Viktoria Kelsterbach zu, der mit Turgay Akbulut und Nicolai Placzek gleich zwei Transfercoups landete.

Immerhin spielte Placzek (24) in der U19-Bundesliga-Mannschaft des SC Freiburg unter anderem mit Noah Atubolu, Nico Schlotterbeck, Noah Weißhaupt, Kevin Schade, Yannik Keitel und Philipp Treu zusammen. Um anschließend über die Oberliga-Station FV Ravensburg in Hessen bei Verbandsligist SV Hummetroth (ist nun in die Hessenliga aufgestiegen) zu landen. Der Defensivspieler zog aus beruflichen Gründen nach Hessen, so Viktorias Sportlicher Leiter Daniel Niedermann. David Kaltenmark, mit dem Placzek gemeinsam studiert, habe den 24-Jährigen mit ins Training gebracht. Bei der 0:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Germania Weilbach stand Placzek zum ersten Mal im neuen Dress auf dem Platz.

Bei Turgay Akbulut (33) stand nach seinem Abschied bei der SG Hoechst im Sommer mit dem Wechsel zum SV Dersim Rüsselsheim der neue Verein eigentlich schon fest, bei dem er in den ersten sechs Spielen bereits fünf Torbeteiligungen beisteuerte. Nun wird der 33-jährige Stürmer, der zudem in der Baller League für die "Protatos" aufläuft, für die Viktoria auf Torejagd gehen. "Wir hätten niemals gedacht, dass so etwas sportlich und finanziell möglich ist", gesteht Niedermann ein. Akbulut kommt als Vertragsamateur - eine Konstellation, die bei den Kelsterbachern Neuland ist. Der ehemalige Verbands- und Hessenligaspieler ist dabei in der Mannschaft die Ausnahme. Anders wäre ein Vereinswechsel nach bereits absolvierten Pflichtspielen in Rüsselsheim auch nicht zustande gekommen. "Unser Trainer Patrick Schmidt kennt ihn aus gemeinsamer Schulzeit", erzählt Niedermann. Bereits im Sommer habe es Kontakt gegeben, am vergangenen Wochenende sei es dann konkreter geworden.

Akbulut für Sonntag bereits spielberechtigt

"Ein sehr feiner und umgänglicher Mensch, der sehr akribisch ist. Da ist Einstellung und Wille. Turgay ist für uns sportlich und menschlich ein absoluter Erfolg", freut sich Niedermann auf Akbuluts Pflichtspieldebüt am Sonntag (15:30 Uhr) beim FSC Eschborn.