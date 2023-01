Viktoria Kelsterbach: Erste und Zweite spielen um den Aufstieg Der FC im Winter-TÜV: Die erste Mannschaft soll robuster werden, während die Zweite mit der Trainingsbeteiligung und der Verfügbarkeit zu kämpfen hat.

Daniel Niedermann, sportlicher Leiter des 1.FC Viktoria Kelsterbach, beantwortete folgende Fragen für die erste und zweite Mannschaft.

Erste Mannschaft:

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Als Aufsteiger belegen wir zur zeit einen guten 3. Platz in einer äußerst ausgeglichenen und spannenden Liga. Teamzusammenhalt in beiden Teams (ein großer Pool) fantastisch. Macht uns als Verein stolz, was mit Trainer Ahmet Demiroglou (I.) und Alexander Niedermann (II.) die letzten Jahre aufgebaut wurde. Viele sportliche Highlights (2 Derbysiege (einmal Pokal und Liga), spektakuläre Spiele gegen Nied (4:1 und Sieg in Bad Sonden 3:2). Auch viele Mannschaftsevents (u.a Weihnachtsfeier) bleiben positiv in Erinnerung)

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Gegen körperlich robuste Teams müssen wir besser dagegenhalten. Einige Spieler müssen ihren nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen. Zudem muss der ein oder andere wieder mehr Gas geben. Chancenverwertung könnte besser sein. Besonders gegen in der Tabelle weiter unten platzierte Teams wurden zu viele Punkte liegen gelassen -> Ausbeute muss deutlich besser werden.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Mit Dennis Soldinger kam ein erfahrener Defensivallrounder aus Nied und wird unserer Defensive mehr Stabilität und Erfahrung in engen Situationen geben.

Verlassen: Alvaro Farrona Gonzalez (Wohnortwechsel jetzt TuS Löhnberg)

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Wenn man in dieser Liga nicht mit nahezu vollständigem Kader antritt und nicht alles auf dem Platz gibt oder gar Gegner unterschätzt wird es schwer. Nahezu jeder kann jeden schlagen. Nied hat sich etwas abgesetzt, aber um Platz 2 werden sich einige Teams duellieren, zu denen auch wir gehören wollen. Wer letztlich die beiden ersten Plätze belegt kann man meiner Meinung nicht voraussagen.