Viktoria-Jubiläum nimmt Fahrt auf

Den Auftakt auf der Johann-Tekath-Sportanlage machen am Freitag ab 18 Uhr die D-Juniorinnen. Birten tritt wie in der Meisterschaft in einer Spielgemeinschaft mit Borussia Veen an. Schmelzer: „Mädchenfußball boomt bei uns. Rund 50 Spielerinnen gibt’s – Tendenz steigend.“ Fünf Mannschaften treten am Freitag an.

Sommer-Cup 85 Junioren-Mannschaften der unteren Altersklassen erwartet Jugendleiter Julian Schmelzer vom 27. bis 29. Juni auf dem Fußballplatz an der Weseler Straße – Rekord. So viele Teams haben in Birten noch nie um die Pokale gespielt. Bis zu 35 Helferinnen und Helfer sind an den drei Tagen vor Ort.

Am Sonntag machen 22 Mannschaften beim Bambini-Turnier mit. Die ersten Spiele beginnen um 13 Uhr. Um 14.45 Uhr startet das Turnier der F-Junioren. 18 Teams wollen dabei sein. Den Sonntag läuten die E-Junioren ein. Um 9.30 Uhr spielen 17 Mannschaften in drei Gruppen gegeneinander.

Weiter geht’s am Samstag ab 10 Uhr mit den D-Junioren. 15 Teams sind in drei Gruppen aufgeteilt. Um 14.45 Uhr stehen die C-Junioren im Mittelpunkt.

Reichlich Fußball

Legenden-Spiel Am Samstag, 5. Juli, stehen sich die Alt-Herren-Mannschaften von Viktoria Birten und Borussia Veen gegenüber. Anstoß ist um 14 Uhr. Eigentlich sollte an dem Tag ein großes Turnier stattfinden. „Wir haben aber 17 Absagen bekommen. Es findet wohl parallel ein Turnier in Moers statt. Und beim SV Menzelen ist an dem Wochenende auch einiges los“, teilte Peter Engels von den Birtener Alten Herren mit. So kam’s zur Alternative mit dem Legenden-Spiel gegen die Oldie-Mannschaft aus der Nachbarschaft. Es werde am 5. Juli ein buntes Rahmenprogramm auch für die kleinen Zuschauer geben.



Senioren-Cup Das Turnier für Hobby-Mannschaften richtet die Viktoria am 26. Juli aus. Aktuell haben sich elf Teams angemeldet. „Wir wollen aber auf jeden Fall auf mindestens zwölf Mannschaften kommen. Bisher haben sich nur Teams aus Birten angemeldet“, meinte Mitorganisator Schmelzer. Der Spaß stehe im Vordergrund. Die Siegerauswahl werde „mit Fünf-Liter-Fässern ausgestattet“. Nach dem Turnier gibt‘s eine kleine Aftershow-Party, die für alle zugänglich sei.

Politik zu Besuch Vor der Ausschusssitzung für Schule, Sport und Kultur an diesem Mittwoch, 25. Juni, schauen sich die Fraktionsvertreter den Platz in Birten an. Von der Bereisung erhofft sich der Vereinsvorstand einiges. „Wir wollen den Ausschussmitgliedern zeigen, wie positiv sich der Klub in den vergangenen Jahren entwickelt hat“, sagt Geschäftsführer Marcel Stolberger.

So verzeichnet die Viktoria im Jubiläumsjahr einen Mitgliederrekord. „Wir haben die 700er-Marke geknackt.So viele Mitglieder gab’s noch nie“, weiß Stolberger. Der Viktoria-Vorstand möchte die Lokalpolitiker daran erinnern, dass der Klub sich weiterhin ein Kunstrasen-Kleinspielfeld (Maße 35x55 Meter) wünscht. Eine Bauvoranfrage sei bereits gestellt worden.

Zudem bekommen die Ausschussmitglieder zu hören, dass die Anlage weiter aufgehübscht werde – ohne die finanzielle Unterstützung der Stadt. Stolberger: „An der Terrasse wird zeitnah eine etwa zehn Meter breite Überdachung entstehen. Die Finanzierung steht, das Projekt setzen wir in Eigenleistung um.“