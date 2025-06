Der in der Winterpause verpflichtete Nino Cassanti (links) hat sich schnell in das Team gekämpft. – Foto: Wolfgang Zink

Viktoria jubelt: Einer der Relegations-Helden bleibt! Nino Cassanti verlängert seinen Vertrag in Aschaffenburg bis mindestens 30. Juni 2026 Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Aschaffenb. Nino Cassaniti

Das "neue" Viktoria Aschaffenburg nach dem knapp verhinderten Abstieges in die Bayernliga nimmt mehr und mehr Konturen an. Mit Aytac Sulu (Trainer) und Sandro Sirigu (Sportlicher Leiter) konnten entscheidende Stellen prominent besetzt werden. Und nun geht es mit dem Kader weiter: So informiert der unterfränkische Traditionsverein im Rahmen einer Pressemitteilung darüber, dass Nino Cassanti dem Regionalligisten weiterhin erhalten bleibt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis mindestens 30. Juni 2026.

Der flinke Flügelspieler hat seinen Vertrag am Schönbusch also um ein weiteres Jahr verlängert. Der 22 Jahre alte gebürtige Rüsselsheimer kam in der Winterpause als Neuzugang von Eintracht Frankfurt II zu den Weiß-Blauen und spielte sich seitdem mit Tempo und Spielwitz in die Stammformation. Insgesamt kam er in 13 Pflichtspielen zum Einsatz. Höhepunkt war sicher seine Flanke zum Kopfballtreffer von Michael Gorbunow im Relegations-Rückspiel gegen den SC Eltersdorf, das der Viktoria kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit das Erreichen der Verlängerung sicherte - und damit den Weg zum Klassenerhalt ebnete. "Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei Viktoria Aschaffenburg verlängert zu haben und auf die neue Saison. Wir werden als Mannschaft gemeinsam alles dafür tun, unsere Ziele zu erreichen. Zugleich möchte ich die Zeit nutzen, um mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln“, lässt sich Nino Cassaniti in der Medieninformation zitieren.