Viktoria ist aus dem Hinrundenspiel gewarnt

Frauenfußball-Mittelrheinliga: Beim starken Neuling in Köln. Uevekovens Chancen gegen den Tabellenfünften Merl.

Ideal Club de Futbol Casa de Espana Köln – SV Viktoria RW Waldenrath-Straeten (So., 15.00): Im Hinrundenspiel entpuppte sich der Neuling als bärenstarke Einheit und führte bis kurz vor dem Spielende mit 2:1, ehe Kristina Hild in den Schlussminuten das 2:2 erzielte. Die Viktoria als Tabellendritter hat Rang zwei weiter im Visier – man möchte Allner-Bödingen unter Druck setzen. Das Trainerteam Maik Honold und Olaf Roggen hofft auf den Einsatz von Sarah-Marie Schneider, die zuletzt kurzfristig absagen musste.

Dass die Viktoria Qualität hat, zeigen die Systemumstellungen wie bei Spoho Köln II, dreimal veränderte Honold sein Team. Im Training arbeitet der Kader hochkonzentriert, das Saisonziel Rang zwei ist nur einen Punkt entfernt. Seit Monaten im Training sind einige hoffnungsvolle Talente, die kommende Saison wird auch kadertechnisch sehr spannend. In der ewigen Tabelle der Mittelrheinliga wird die Viktoria Rang eins nach dem Rückzug von Uevekoven übernehmen. Die Waldenrath-Straeten geht in der kommenden Saison bereits in die 20. Spielzeit in dieser Liga.

Sportfreunde Uevekoven – RW Merl (So., 14.00): Über den ersten Sieg in der Rückrunde hatten sich Trainer und Spielerinnen der Sportfreunde Uevekoven sehr gefreut. Auch in permanenter Unterzahl konnte man die Qualität auf den Platz bringen. Gegen den Tabellenfünften wird die Aufgabe ungleich schwerer. Zwei Dinge geben aber Hoffnung auf ein positives Abschneiden. In der Hinrunde bot Uevekoven mit geschwächter Mannschaft eine der stärksten Saisonleistungen und unterlag durch ein spätes Freistoßtor mit 0:1. Zudem reißt Merl auswärts keine Bäume aus (zwei Siege, sieben Niederlagen). Das Sportfreunde-Team muss sich aber darauf einstellen, dass der Gast früh attackiert.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de