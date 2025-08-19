Viktoria Insolvenz: Gericht gibt Beschluss bekannt

Das Amtsgericht Charlottenburg leitet Anfang Juni ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen die Fußball GmbH vom FC Viktoria Berlin (NOFV Oberliga) ein, die für den Spielbetrieb der ersten Herren verantwortlich ist. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist der Berliner Rechtsanwalt Martin Herrmann. Am 06.08 gibt das Gericht einen Beschluss bekannt

Sportlich läuft es für Oberligist FC Viktoria Berlin derzeit alles andere als rund: zwei Niederlagen in der Liga sowie das bittere Pokal-Aus beim unterklassigen Polar Pinguin stehen bereits zu Buche. FuPa Berlin berichtet Nun gibt es immerhin abseits des Platzes eine positive Nachricht. Anfang Juni war ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen die Spielbetriebs-GmbH eröffnet worden, doch Anfang August hob das Amtsgericht die Sicherungsmaßnahmen per Beschluss wieder auf (Az 3604IN1511/25)

Am Sonntag müssen die Himmelblauen im Brandenburger Land beim Meister und Aufsteiger Union Klosterfelde antreten. Punkte sind dringend nötig – schon für die Moral wäre ein Erfolgserlebnis von großer Bedeutung. Nach harten Wochen fast ohne Vorbereitung setzen die Lichterfelder auf neue Impulse: Sportdirektor Rocco Teichmann, der nach einem Jahr zurückgekehrt ist, und der neue Trainer Thomas Kost wollen nach dem bitteren Regionalliga-Abstieg wieder Struktur und Stabilität in den Verein bringen.

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 14:00 PUSH

