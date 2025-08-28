Viktoria holt Top-Talent von Zweitligist Darmstadt 98

Der SV Viktoria Aschaffenburg hat kurz vor dem Ende der Transferperiode seine ausgezeichneten Kontakte zum SV Darmstadt 98 spielen lassen und sich nochmal verstärkt: Othmane El Idrissi wird von den Lilien für die laufende Saison ausgeliehen. Der 18-jährige Deutsch-Marokkaner zählt zum Zweitligakader der Hessen, kam in der bisherigen Spielzeit fünfmal für die U21 in der Hessenliga zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer. Der offensive Mittelfeldspieler, der auch über den rechten Flügel kommen kann, debütierte vergangene Saison unter Torsten Lieberknecht in der 2. Liga und durfte gegen Fortuna Düsseldorf einen Kurzeinsatz absolvieren. El Idrissi soll in der Regionalliga Bayern Spielpraxis sammeln und sich Wettkampfhärte zulegen.

"Wir sind sehr froh, dass ein aktuelles Top-Talent des SV Darmstadt 98 zu uns an den Schönbusch kommt, um sich bei uns weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass er bei uns viel Spielpraxis sammeln und uns offensiv weiterhelfen wird", freut sich Sandro Sirigu als Sportlicher Leiter des SVA auf die Einsätze seines Neuzugangs.

Cheftrainer Aytac Sulu lässt wissen: "Wir bekommen mit Othmane einen Spieler, der unsere Qualität mit seinem Tempo und seinen Stärken im Eins-gegen-Eins enorm steigern wird. Er ist ein typischer Straßenkicker und bringt wirklich großes Talent mit, was für uns ein echter Glücksfall ist. Wir dürfen ihn für den SV Darmstadt 98 nun weiter entwickeln und hoffen, dass daraus eine Win-Win-Win-Situation für alle Seiten entsteht."