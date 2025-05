Viktoria hat noch eine offene Rechnung zu begleichen

Frauenfußball-Mittelrheinliga: Die 1:3-Niederlage für Waldenrath-Straeten in Merl in der Hinrunde ist noch in schlechter Erinnerung. Uevekoven erwartet den Tabellenführer.

SV Viktoria RW Waldenrath-Straeten - RW Merl (So., 15 Uhr): Das Hinrundenspiel in Merl ist dem Viktoria-Team noch in schlechter Erinnerung. Das Verletzungspech war vor der Partie schon groß, und es sollte in Merl nach rund 50 Minuten noch schlimmer kommen. Torfrau Anna Piosik brach sich das Wadenbein, sie fehlt seit Anfang November. Katharina Schmitz musste ins Tor, mit 1:3 verlor die Viktoria die Partie. Seither steht Sarah Stassen, eigentlich Feldspielerin, im Tor der Viktoria. Sie findet ihre neue Rolle mittlerweile „cool“ und macht einen super Job. Obwohl die Verletzungsmisere anhält, hat die Viktoria Rang zwei fest im Blick. Melanie Rukavina und Sonja Bürsgens sind nach Mutterschutz wieder im Training, beide stehen am Sonntag im Kader. Das Trainergespann Maik Honold und Olaf Roggen freut sich über den gesunden Konkurrenzkampf, auch durch Sonja Bürsgens für die linke Außenbahn. Fehlen wird noch Justine Siebert nach einem Muskelfaserriss. In der vergangenen Saison gab es zwischen beiden Teams in Waldenrath ein 3:3. Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren boten beide Teams beim 8:4 ein Torfestival. Merl lag nach 17 Minuten mit 3:0 vorne, danach spielte sich die Viktoria in einen Rausch und zog bis zur 83. Minute auf 8:3 davon. Viele Spielerinnen der heutigen Elf waren damals bereits mit von der Partie.

Sportfreunde Uevekoven - Deutz 05 (So., 14 Uhr): Nach der Spielabsage am vergangenen Sonntag möchte sich das Sportfreunde-Team wieder wettbewerbsfähig präsentieren. Trainer Andreas Vecchio ist zuversichtlich, dass ihm elf Spielerinnen zur Verfügung stehen. Die Aufgabe könnte schwieriger nicht sein. Zu Gast ist der Tabellenführer, angesichts von acht Punkten Vorsprung auch klarer Favorit auf Titelgewinn und Aufstieg. Der Trainer zollt seinen Spielerinnen Respekt. Das Problem ist nicht nur die ständige Personalnot. „Wir haben kein Glück“, konstatiert Andreas Vecchio und verdeutlicht das: „Wir treffen die Latte, der Gegner schießt einmal aufs Tor und trifft.“ Auch beim Hinspiel in Deutz (0:5) hatten die Uevekovenerinnen ein ordentliches Spiel abgeliefert, aber klare Torchancen nicht genutzt. Deutz ist auch die Nummer eins der Rückrundentabelle (16 Punkte, 28:5 Tore).

