Viktoria Griesheim: Trainingsauftakt mit zwei neuen Spielern SCV verpflichtet Denis Oriana und hat nur Spielberechtigung für Ukrainer Serhii Diachuk +++ Ein Trio verlässt das Team

GRIESHEIM. Hessenligist Viktoria Griesheim steigt nach einmonatiger Pause wieder ins Training ein. Am Montagabend beginnt die Vorbereitung auf die restlichen 15 Saisonspiele, in denen der Klassenerhalt trotz des aktuellen Nichtabstiegsplatzes ein anspruchsvolles Unterfangen bleibt. Beim Auftakt werden zwei neue Gesichter dabei sein. Drei Spieler haben den Verein verlassen.

Verstärkung aus Ginsheim

Neu in der Mannschaft von Chef-Coach Richard Hasa und Co-Trainer Ramssi Rettaily ist Denis Oriana. Der in Tschechien geborene 30-Jährige, der die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, spielte in der Hinrunde für den Verbandsligisten VfB Ginsheim. Dorthin war er 2020 gewechselt und hatte mit den Ginsheimern bis zu deren Abstieg im vorigen Sommer in der Hessenliga gespielt. Zuletzt war Oriana Stammspieler, kam in 16 von 20 Partien zum Einsatz. „Er ist ein sehr erfahrener Spieler mit großer Übersicht“, sagt Hasa über den Zugang. Oriana sei ein zentraler Mittelfeldmann, wo er vor allem für den defensiveren Part infrage komme.

Neuzugang aus Georgien

Der zweite Spieler, der den Griesheimern ab Ende Februar helfen soll, Punkte für den Ligaverbleib einzufahren, trainiert schon seit vergangenem Sommer am Hegelsberg mit, war bislang jedoch noch nicht spielberechtigt. Dabei handelt es sich um den Ukrainer Serhii Diachuk, der zuletzt beim georgischen Zweitligisten FC Dinamo Zugdidi am Ball war. Diachuk ist ebenfalls sehr erfahren und sogar schon 33 Jahre alt. „Er ist aber fit und hat ebenfalls eine gute Übersicht, kann offensiv zentral oder auf der Seite spielen“, sagt Hasa. Seit dem 1. Januar darf Diachuk für den SC Viktoria auflaufen.

Ein Trio wird in Griesheim ab sofort nicht mehr mitmischen: Noah Lorenz, Benedikt Saltzer und Emre Bulut haben den Verein verlassen. Vor allem Lorenz hinterlässt größere Fußstapfen. Gerade in der vergangenen Saison zeigte er starke Spiele. In dieser Hinrunde ließ Lorenz nach, die Verantwortlichen waren zeitweise auch mit seiner Trainingseinstellung nicht zufrieden. Er stürmt in der Restsaison für den Gruppenligisten VfR Groß-Gerau.

Saltzer verlässt die Viktoria