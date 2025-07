Viktoria Griesheim strebt gute Rolle an

Der SC Viktoria Griesheim will mit runderneuertem Kader in der Gruppenliga eine gute Rolle spielen. – Foto: Mara Wolf

Griesheim. Die beiden vergangenen Spielzeiten waren für Viktoria Griesheim alles andere als gut. Zweimal in Folge stieg das Team ab. Von der Fußball-Hessenliga in die Verbandsliga, nun in die Gruppenliga. Jetzt soll ein Neuanfang dafür sorgen, dass es für die Viktoria mittelfristig wieder nach oben geht, zurück in die Hessenliga.

Über viele Jahre hinweg war die Viktoria die Nummer eins im Kreis Darmstadt, wenn es um den Amateurfußball ging. Mit A-, B- und C-Junioren spielten die Griesheimer in der Hessenliga und auch mit Aktiven. Doch wie schnell solche Erfolge zu Makulatur werden, hat der Verein nun erlebt. Nach dem Abstieg in die Verbandsliga lief es auch in dieser Klasse nicht. Auch aus finanziellen Gründen – der Verein hatte über seine Verhältnisse gelebt, zu viel Geld für die Mannschaft ausgegeben – entschieden sich die Griesheimer für einen freiwilligen Abstieg und einen Neustart in der Gruppenliga mit vielen ehemaligen Spielern – sie sollen für mehr Identifikation sorgen. Dieser Rückschritt gefiel aber nicht jedem im Verein, stieß auf Unverständnis. Doch letztlich hielt die Viktoria die Klasse auch sportlich nicht, der freiwillige Rückzug war damit obsolet.

„Familiärer werden“ mit vielen alten Bekannten Jetzt unter der neuen Vereinsführung um den Vorsitzenden Hans Fuß (der Ur-Griesheimer folgte im Frühjahr auf Christian Bergemann) und den Sportlichen Leiter Christian Fischer (er wohnt seit zehn Jahren in Griesheim) soll es für die Viktoria Stück für Stück wieder aufwärtsgehen. „Der Abstieg, ob nun freiwillig oder sportlich, war unvermeidbar. Wir wollen wieder familiärer werden mit einem Bezug möglichst vieler Spieler zu Griesheim“, betont Fischer. Das hat zur Folge, dass es 20 Abgänge gab und 16 neue Spieler kamen, darunter bekannte Gesichter wie Nick Volk (zurück vom VfR Groß-Gerau) und Patrick Stumpf (SV Hahn). Sieben Spieler aus dem Kader der vergangenen Runde sind geblieben.