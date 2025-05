Viktoria Griesheim steigt sportlich ab

So geriet Griesheim bereits nach zwei Minuten durch den Treffer von Sevket Yildirim in Rückstand. Kewin Siwek (16.) legte nach. Danach keimte nur kurz Hoffnung bei den Gastgebern auf, die durch das Eigentor der Gäste (39.) von Noah Henkelmann zum Anschluss kamen. Doch Mohammad Zarif Arefil (41.) stellte schnell den alten Abstand wieder her. Luca Zerfass (77.) erhöhte für die Turnerschaft, die sich in der Relegation noch den Klassenerhalt sichern kann.

In ihrem vorerst letzten Verbandsliga-Spiel tritt die Viktoria am Mittwoch (19.30 Uhr) bei Pars Neu-Isenburg an – für den Gegner des Absteigers aus Griesheim endet eine ebenfalls enttäuschende Saison. Schließlich wollte Neu-Isenburg um den Aufstieg mitspielen, verpasste das Ziel aber klar.