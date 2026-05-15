Viktoria Griesheim patzt und ist in der Pflicht

Darmstadt. In einem Nachholspiel der Gruppenliga Darmstadt kam Viktoria Griesheim im Spiel gegen Tabellenführer VfB Ginsheim auf eigenem Platz mit 0:6 unter die Räder. Zunächst konnte Griesheim die Partie noch offen gestalten, doch mit den beiden Toren von Czepecha (27./38.) gerieten die Gastgeber bis zur Pause mit 0:2 in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Das Eigentor von Bender (61.) entschied die Partie endgültig. Danach fingen sich die Griesheimer weitere Tore durch Özer (64.), Czepecha (67.) und Yildiz (74.). Während Ginsheim nun noch ein Punkt zur Meisterschaft fehlt, muss die Viktoria weiter um dem Klassenerhalt bangen.
Am Sonntag ist Griesheim beim FC 07 Bensheim gefordert. Die Gastgeber stehen ebenfalls unter Druck und müssen gewinnen, um noch eine Restchance auf den Klassenerhalt zu haben. Aber auch die Viktoria kann sich noch nicht endgültig sicher sein und ist in der Pflicht.
Auch für den TSV Altheim geht es noch um den Klassenerhalt. Nach der Winterpause ist es beim Aufsteiger nicht mehr gelaufen, sodass die Abstiegszone näher gerückt ist. Jetzt geht es zum SV Fürth, der auf einem Abstiegsplatz steht, aber mit einem Sieg gegen Altheim die Perspektiven für den Ligaverbleib weiter aufrechthalten könnte. Altheim muss sich also auf viel Druck der Gastgeber einstellen.
Nachbarn SV Münster hat wiederum den FC Fürth zu Gast. Beide Teams können entspannt auftreten, da nach oben und unten nichts mehr passieren kann. In Fürth setzte sich Münster in einer torreichen Partie mit 4:3 durch. Einen Sieg will man nun erneut gegen die treffsicherste Mannschaft der Liga einfahren.
Der SV Groß-Bieberau muss zur FSG Riedrode. Groß-Bieberau kann sich mittlerweile auf die dritte Gruppenliga-Saison vorbereiten und entspannt bei den Bergsträßern antreten. Ein Remis wie im Hinspiel wäre aus Sicht der Odenwälder ein akzeptables Ergebnis.
Auf Abschiedstour aus der Liga befindet sich Absteiger FC Alsbach. Gerne würde man noch mit einem Sieg aufwarten, von dem es nach der Winterpause keinen mehr gab. Allerdings empfängt der FCA den Tabellenzweiten VfR Fehlheim, der die Teilnahme an der Aufstiegsgrelegation anstrebt. Alle Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.