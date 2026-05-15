Viktoria Griesheim patzt und ist in der Pflicht

Nur das Nachsehen: Viktoria Griesheim steckte in einem Nachholspiel der Gruppenliga eine 0:6-Niederlage gegen den designierten Meister VfB Ginsheim ein. – Foto: Marc Schueler/Sportpics.de

Darmstadt. In einem Nachholspiel der Gruppenliga Darmstadt kam Viktoria Griesheim im Spiel gegen Tabellenführer VfB Ginsheim auf eigenem Platz mit 0:6 unter die Räder. Zunächst konnte Griesheim die Partie noch offen gestalten, doch mit den beiden Toren von Czepecha (27./38.) gerieten die Gastgeber bis zur Pause mit 0:2 in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser. Das Eigentor von Bender (61.) entschied die Partie endgültig. Danach fingen sich die Griesheimer weitere Tore durch Özer (64.), Czepecha (67.) und Yildiz (74.). Während Ginsheim nun noch ein Punkt zur Meisterschaft fehlt, muss die Viktoria weiter um dem Klassenerhalt bangen.