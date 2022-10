Der SCV startet am Samstag in die letzte Englische Woche des Jahres und die Aufgaben haben es in sich. – Foto: Jan-Niclas Grömling

Viktoria Griesheim: Derwein zurück zwischen den Pfosten Hessenliigist startet bei Kellerkind Hadamar in die letzte „Englische Woche“ des Jahres

Griesheim. Hessenligist Viktoria Griesheim steht die letzte „Englische Woche“ des Jahres bevor. An diesem Samstag (15 Uhr) treten die Südhessen bei Kellerkind Rot-Weiß Hadamar an. Am Donnerstag (13., 19.30 Uhr) folgt die Kreispokal-Aufgabe bei Kreisoberligist SV Traisa, ehe es im Heimspiel am Sonntag (16., 15 Uhr) gegen den TuS Dietkirchen geht.

Mit Ausnahme von Türk Gücü Friedberg und Eintracht Stadtallendorf haben die Griesheimer in der Hinrunde schon gegen alle dicken Brocken der Hessenliga gespielt, dazu schon zweimal gegen die starke U21 der Frankfurter Eintracht. Bis Mitte Dezember geht es überwiegend gegen Mannschaften gleicher Kragenweite. Wie jetzt in Hadamar, das vergangene Saison noch in der Aufstiegsgruppe vorn mitmischte, nun aber Vorletzter mit nur zehn Punkten (fünf weniger als Griesheim) ist. Viktoria-Coach Richard Hasa warnt aber: „Hadamar gehört da unten nicht hin. Die werden sich sicher sagen, dass sie daheim gegen uns gewinnen müssen. Das wird wieder ein ganz schweres Spiel.“ Zwischen die Pfosten dürfte Stammkeeper Elias Derwein zurückkehren, der seine Vier-Spiele-Sperre wegen Ausfälligkeiten gegen das Schiedsrichtergespann nach dem (gewonnenen) Hessenpokal-Spiel in Münster abgesessen hat. Sein Vertreter Nino Suserski muss wohl zurück auf die Bank. In der Startelf stehen könnte auch Nick Volk: Er kehrte von seiner USA-Reise zurück und wurde beim 3:2 am Montag gegen Neuhof eingewechselt. In Hadamar dürfte der Kapitän in der Startelf stehen. SCV-Stürmer Stumpf fehlt gesperrt