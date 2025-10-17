Viktoria Goch will sofort die nächste Serie starten

Goch ist gefragt. – Foto: Arno Wirths

Trainer Kevin Wolze richtete den Blick am vergangenen Sonntag sofort nach vorne, als Viktoria Goch beim 3:4 beim VfB Bottrop erstmals in dieser Saison leer ausgegangen war. „Jetzt wollen wir sofort die nächste Serie starten“, sagte der Coach des Neulings in der Landesliga.

Heute, 20:00 Uhr Viktoria Goch Vikt. Goch PSV Wesel PSV Wesel 20:00 live PUSH Los geht’s: Die Viktoria, nach der ersten Niederlage vom ersten auf den vierten Rang zurückgefallen, hat am Freitag, 20 Uhr, den Drittletzten PSV Wesel zu Gast.

Auch während der Woche hielten sich Kevin Wolze und sein Co-Trainer Florian Voss bei den Übungseinheiten nicht allzu lange mit der Nachbetrachtung der Partie auf. Schließlich hatte zu klar auf der Hand gelegen, warum der Aufsteiger als Verlierer vom Platz gegangen war. Er hatte beste Chancen vergeben, sich einige Fehler bei der Abwehrarbeit geleistet und davon anstecken lassen, dass die Partie mit zunehmendem Spielverlauf immer hektischer wurde. Schon in der Vorbereitung hatte die Mannschaft bei der Niederlage im Test beim Oberligisten SV Sonsbeck bei einer Führung ihre spielerische Linie verloren, als es auf dem Rasen ruppiger wurde. „In solchen Phasen müssen wir noch etwas abgeklärter spielen“, so Voss.