Viktoria Goch will sofort die nächste Serie starten

Trainer Kevin Wolze richtete den Blick am vergangenen Sonntag sofort nach vorne, als Viktoria Goch beim 3:4 beim VfB Bottrop erstmals in dieser Saison leer ausgegangen war. „Jetzt wollen wir sofort die nächste Serie starten“, sagte der Coach des Neulings in der Landesliga.
Los geht’s: Die Viktoria, nach der ersten Niederlage vom ersten auf den vierten Rang zurückgefallen, hat am Freitag, 20 Uhr, den Drittletzten PSV Wesel zu Gast.
Auch während der Woche hielten sich Kevin Wolze und sein Co-Trainer Florian Voss bei den Übungseinheiten nicht allzu lange mit der Nachbetrachtung der Partie auf. Schließlich hatte zu klar auf der Hand gelegen, warum der Aufsteiger als Verlierer vom Platz gegangen war.
Er hatte beste Chancen vergeben, sich einige Fehler bei der Abwehrarbeit geleistet und davon anstecken lassen, dass die Partie mit zunehmendem Spielverlauf immer hektischer wurde. Schon in der Vorbereitung hatte die Mannschaft bei der Niederlage im Test beim Oberligisten SV Sonsbeck bei einer Führung ihre spielerische Linie verloren, als es auf dem Rasen ruppiger wurde. „In solchen Phasen müssen wir noch etwas abgeklärter spielen“, so Voss.
Allzu viel Grund zur Kritik gab es ansonsten nicht. Schließlich hatte die Viktoria im Duell der bis dahin ungeschlagenen Teams gegen einen guten Gegner den Beweis dafür erbracht, dass sie vollkommen zu Recht zu den Spitzenmannschaften gehört. „Wir waren deshalb auch zufrieden mit unserer Leistung“, so der Co-Trainer.
Jetzt will die Viktoria, die am Freitag wieder auf Stürmer Florian Ortstadt setzen kann, der in Bottrop erkrankt fehlte, gegen einen Dauerbrenner der Liga unbedingt gewinnen, um weiter ganz oben mitzumischen. Der PSV Wesel spielt bis auf ein Jahr seit 2009 in der Landesliga. In der Saison 2013/14 gab das Team ein einjähriges Gastspiel in der Oberliga. Es stieg als Tabellenletzter wieder ab. Meister wurde damals übrigens die SV Hönnepel-Niedermörmter unter Coach Georg „Schorsch“ Mewes.