Viktoria Goch verpatzt die Generalprobe vor dem Rückrundenstart

Viktoria Goch hat die Generalprobe vor dem Rückrundenstart in den Sand gesetzt. Der Landesligist verlor am Samstag auf dem Kunstrasenplatz im Hubert-Houben-Stadion das Testspiel gegen Blau-Weiß Dingden mit 0:3 (0:2). „Wir haben nicht gut gespielt“, sagte Trainer Kevin Wolze nach der Partie gegen den Oberligisten, bei dem sein Team in der Vorbereitung auf die Saison im Sommer noch einen 3:1-Erfolg geschafft hatte.
Die Viktoria konnte am Samstag nicht annähernd an die Leistung anknüpfen, die sie damals geboten hatte. Sie zeigte diesmal in allen Mannschaftsteilen Schwächen. Kevin Wolze ließ sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen.
Schließlich wusste der ehemalige Profi, der irgendwann auch als Trainer im bezahlten Fußball aktiv sein möchte, woran es lag, dass seine Mannschaft nie richtig in die Spur gefunden hatte. „Man hat deutlich gemerkt, dass die Spieler nach einer harten Trainingswoche ein wenig müde waren. Die Leistung in der ersten Halbzeit war noch in Ordnung, nach der Pause war das nicht mehr der Fall“, sagte Wolze.
BW Dingden hatte somit relativ leichtes Spiel, sich für die Niederlage im ersten Test zu revanchieren. Dabei zeigte der Oberligist im Aufbau zunächst einige Schwächen und leistete sich in der Anfangsphase einige Fehlpässe. Die Viktoria konnte daraus kein Kapital schlagen, weil sie offensiv nie richtig auf Touren kam. „Wir waren vom Kopf her nicht wach genug“, so Wolze.
Das fiel bei der Defensivarbeit noch mehr ins Gewicht. Der Landesligist leistete bei allen drei Gegentreffern fleißig Hilfestellung. Beim 0:1 (17) störte Marvin Hitzek den Torschützen Jonas Schneiders nicht energisch genug. Beim 0:2 (36), das Noah Michaels erzielte, war die gesamte Defensivabteilung einschließlich Stammtorhüter Sven Schneider nicht auf der Höhe des Geschehens. Und das 0:3 (51.) fiel, nachdem der zur Pause eingewechselte Keeper Thore Seifert den Ball bei einem riskanten Dribbling im eigenen Strafraum an Michaels verloren hatte.
Der Viktoria fehlte in der ersten Halbzeit der konsequente Zug zum Tor, den das Team in der Meisterschaft so oft ausgezeichnet hatte. Sie verpasste es so, sich die eine oder andere gute Möglichkeit herauszuspielen. Erst nach gut einer Stunde gab es durch Martin Hitzek die erste nennenswerte Gelegenheit für den Landesligisten, bei dem die Alternativen in der Abteilung Offensive rar gesät sind. In Florian Ortstadt gehört nur ein gelernter Stürmer zum Kader, weshalb der Klub im Angriff für die kommende Saison unbedingt personell nachlegen will – und auch muss.
Auffallend war zudem, dass ungewohnte Dissonanzen im Team zu hören waren. Es gab das eine oder andere lautstarke Wortgefecht zwischen Gocher Akteuren, weil auf dem Rasen eben nicht viel zusammenlief. „Wenn man müde ist, gibt es halt auch viel Unruhe im Spiel“, sagte Wolze, für den die Partie auch zwei positive Aspekte hatte. „Wir wurden konditionell richtig gefordert, weil wir viel hinterherlaufen mussten. Und wir wissen jetzt, woran wir beim Training noch arbeiten müssen“, so der Coach.
Am kommenden Freitag, 30. August, 20 Uhr, beginnt für den Aufsteiger, der auf Platz sieben steht und die Erwartungen bislang übertroffen hat, der zweite Teil der Saison. Viktoria Goch hat zum Auftakt der Rückrunde den Vorletzten Hamborn 07 zu Gast. Dann soll die Negativserie von vier Heimniederlagen in Folge unbedingt beendet werden.
