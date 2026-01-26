Viktoria Goch verpatzt die Generalprobe vor dem Rückrundenstart

Auffallend war zudem, dass ungewohnte Dissonanzen im Team zu hören waren. Es gab das eine oder andere lautstarke Wortgefecht zwischen Gocher Akteuren, weil auf dem Rasen eben nicht viel zusammenlief. „Wenn man müde ist, gibt es halt auch viel Unruhe im Spiel“, sagte Wolze, für den die Partie auch zwei positive Aspekte hatte. „Wir wurden konditionell richtig gefordert, weil wir viel hinterherlaufen mussten. Und wir wissen jetzt, woran wir beim Training noch arbeiten müssen“, so der Coach.

Am kommenden Freitag, 30. August, 20 Uhr, beginnt für den Aufsteiger, der auf Platz sieben steht und die Erwartungen bislang übertroffen hat, der zweite Teil der Saison. Viktoria Goch hat zum Auftakt der Rückrunde den Vorletzten Hamborn 07 zu Gast. Dann soll die Negativserie von vier Heimniederlagen in Folge unbedingt beendet werden.