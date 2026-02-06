Viktoria Goch vermisst die Leichtigkeit des Seins – Foto: Torben Ruitter

Das Team wartet seit dem 9. November auf einen Sieg in der Landesliga. Ein Erfolg wird daher dringend benötigt. Am Sonntag geht’s zu den SF Niederwenigern.

Das wurde auch im Spiel gegen den Vorletzten aus Hamborn deutlich. „In der ersten Halbzeit lief es noch ganz gut bei uns, doch danach ist der Faden gerissen. Wir haben die Kontrolle über das Spiel aus der Hand gegeben, unsauber gespielt und im letzten Drittel viele falsche Entscheidungen getroffen“, sagt Trainer Kevin Wolze. Der Spielverlauf spricht Bände. Zunächst hatte Levon Kürkciyan für die Pausenführung gesorgt. Doch mit einem Doppelschlag unmittelbar nach der Pause drehte der Gegner den Spieß vorübergehend komplett um – so etwas wäre der Viktoria aus der Startphase der Saison nie und nimmer passiert.

Vor der Winterpause gab’s abgesehen vom inzwischen bedeutungslosen 4:0 beim GSV Moers vier Niederlagen in Serie. Ins neue Jahr ist die Mannschaft mit einem mageren 2:2 gegen den Abstiegskandidaten Hamborn 07 gestartet. Fazit: Landesligist Viktoria Goch ist aus dem Tritt geraten. Nach einem furiosen Saisonstart hatte der Aufsteiger zwischenzeitlich sogar die Tabelle angeführt. Doch von der anfänglichen Leichtigkeit ist aktuell auf dem Platz nichts mehr zu sehen. Die Mannschaft wirkt mitunter verkrampft und ist auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis.

Ganz nebenbei wurde einmal mehr deutlich, weshalb der Verein für die Zukunft händeringend nach einem Torjäger sucht. Die eklatanten Schwächen im Abschluss sorgten mehrfach für ein Raunenunter den Zuschauern. Doch es hilft alles nichts – ab sofort möchte die Viktoria mit vereinten Kräften zurück in die Spur. Am Sonntag ist das Team ab 15 Uhr in Hattingen bei den Sportfreunden Niederwenigern gefordert, die aktuell Platz 14 belegen und damit im Abstiegskampf jeden Punkt benötigen.

Bilanz in der laufenden Saison ist ausgeglichen

Das Duell gab’s in der laufenden Saison schon zweimal. In der ersten Runde um den Niederrheinpokal hatte die Viktoria auf dem Glück-auf-Sportplatz unglücklich mit 3:4 das Nachsehen. Wenig später gelang im heimischen Hubert-Houben-Stadion die Revanche – Marvin Hitzek und Jacob Falkhofen trafen beim Gocher 2:1-Erfolg.

„Wir wissen, was auf uns zukommt. Das ist ein guter Gegner, der für meine Begriff im Abstiegskampf überhaupt nichts zu suchen hat. Wir müssen und werden auf der Hut sein“, sagt Wolze vor dem Auftritt beim Oberliga-Aufsteiger.

Der zweikampfstarke Innenverteidiger Jonathan Brilski, der gegen Hamborn eine Gelb-Rot-Sperre absitzen musste, kehrt voraussichtlich wieder in die Startelf zurück. Marius Alt ist nach wie vor gesperrt. Sein Ausfall schmerzt besonders, da er zu den wenigen Akteuren im Gocher Kader gehört, die im Abschluss eine gewisse Kaltschnäuzigkeit mitbringen. Weiterhin fehlt außerdem der angeschlagene Arne Quernhorst.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: