Viktoria Goch verliert Stürmer und testet ab heute

Viktoria Goch steigt am kommenden Wochenende in die Testspiel-Phase ein. Der Vizemeister der vergangenen Saison empfängt am Donnerstagabend (11. Juli, 19.30 Uhr) den A-Ligisten TSV Weeze. Anpfiff im Hubert-Houben-Stadion ist um 19.30 Uhr. Am kommenden Sonntag (14. Juli) geht es mit einem schweren Gegner weiter. Um 15 Uhr sind die Gocher beim Landesligisten SV Scherpenberg zu Gast.