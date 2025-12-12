Viktoria Goch verliert intensives Flutlichtduell gegen den SV Budberg

Im Freitagabendspiel der Landesliga, Gruppe 2 unterlag Viktoria Goch dem SV Budberg mit 0:2. Trotz guter Chancen und einer starken Anfangsphase brachten sich die Hausherren durch ein Eigentor sowie zwei Platzverweise selbst um einen möglichen Punktgewinn. Die Gäste hingegen präsentierte sich in den entscheidenden Momenten abgezockt und gehen mit einem Auswärtssieg in die Winterpause.

Viktoria Goch erwischte den besseren Start. Bereits nach sechs Minuten setzte Levon Kurikciyan das erste Ausrufezeichen, als er von der rechten Seite nach innen zog und aus der Distanz abschloss, SVB-Keeper Marc Anders war aber zur Stelle. Auch in der 36. Minute Stand Anders im Mittelpunkt: Nach einem Steckpass von Kurikciyan kam Luca Palla zum Abschluss, doch erneut parierte der Schlussmann stark. Kurz vor der Pause dann der Rückschlag für die Hausherren: Ein unglückliches Eigentor von Malte Baumeister nach einem Abschluss von Torjäger Moritz Paul brachte den SV Budberg in Führung (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Gastgeber dran und hatte durch den eingewechselten Jan Wilbers die große Chance zum Ausgleich, doch wieder reagierte Anders glänzend (64.). In der 71. Minute schwächte sich die Viktoria selbst: Marius Alt sah die rote Karte. Der Offensivakteur ließ sich nach einem Foulspiel zu einer Beleidigung gegenüber Schiedsrichter Ergrün Martini hinreißen. Trotz Unterzahl trafen die Hausherren in der 78. Minute vermeintlich zum 1:1 – Wilbers schoss aus der Distanz, Anders ließ prallen, Marvin Hitzek legte quer und Palla vollendete. Doch Hitzek stand bei der Vorlage knapp im Abseits – der Treffer zählte nicht. Budberg nutzte die Situation eiskalt: Alessandro Hochbaum traf nach Zuspiel von Ole Egging mit einem satten Schuss von der Strafraumkante zum 0:2 (82.). Nur fünf Minuten später sah Jonathan Brilski nach einem ungestümen Zweikampf gegen Paul die Gelb-Rote Karte (87.). Goch beendete die Partie zu neunt.

Beide Trainer sind froh über die Winterpause

Viktoria-Trainer Kevin Wolze zeigte sich nach dem Spiel sportlich. Er wusste die Niederlage einzuordnen und erklärt: „Es war eine unglückliche Niederlage. Wir müssen in der ersten Halbzeit eigentlich führen. Stattdessen machen wir den Gegner durch das Eigentor stark. In der zweiten Halbzeit verpassen wir es erneut, den Ausgleich zu erzielen oder sogar in Führung zu gehen. Wir machen ein gutes Spiel, aber uns fehlt momentan die Effizienz. Budberg macht aus zwei Chancen zwei Tore. Das erste nach einem Konter, das zweite gegen neun Mann. Was soll ich den Jungs vorwerfen? Wir haben keine schlechte Partie absolviert. Wir nutzen jetzt die Pause um neue Energie zu tanken und dann geht es im neuen Jahr weiter.“

Tim Wilke, Trainer der Budberger zeigte sich nach dem Spiel stolz, er erzählt: „Wir machen aus zwei Chancen zwei Tore – das ist heute der Unterschied. Es war das erwartete schwere Spiel unter Flutlicht zu später Uhrzeit. Mir war klar, dass viel im Mittelfeld entschieden wird, weil beide Mannschaften dort sehr viele spielstarke Charaktere haben. Es war zudem eine schwer zu leitende Partie, auch wenn das als Sieger immer leicht gesagt ist, aber es wurden viele intensive Zweikämpfe geführt. Der Platzverweis war aus meiner Sicht der Knackpunkt, der uns in die Karten gespielt hat. Ich bin stolz auf die Truppe, freue mich jetzt auf unsere Weihnachtsfeier und eine kurze Pause bis die Rückrunde wieder startet.“

Viktoria Goch – SV Budberg 0:2

Viktoria Goch: Schneider, Zaß, Hitzek (85. Möller), Brilski, Baumeister, Alt, Palla, Preuß (59. Wilbers), Pauls (68. Sander), Plum, Kürkciyan

SV Budberg: Anders, Beerenberg (90. Warnke), Severith, Hahn (90. Severith), Eckhardt (67. Weyhofen), Ueberfeld, Mordt (80. Jansen), Egging, Hochbaum, Weyhofen, Paul

Tore: 0:1 Paul (45.), 0:2 Hochbaum (82.)

Rot: Alt (71./Viktoria Goch/grobe Unsportlichkeit)

Gelb-Rot: Brilski (87./Viktoria Goch/Foulspiel)

Start der Rückrunde im Januar

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07

So., 01.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97

So., 01.02.26 14:30 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort

So., 01.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Rhenania Bottrop

So., 01.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - FC Kray

So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen

So., 01.02.26 15:30 Uhr GSV Moers - Sportfreunde Niederwenigern

Hier geht es zur Landesliga, Gruppe 2