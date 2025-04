Viktoria Goch vergrößert Vorsprung

Der Bezirksliga-Spitzenreiter Viktoria Goch hat den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gemacht und sich drei wichtige Punkte beim abstiegsbedrohten TuS Xanten erarbeitet. In der Heimstadt des Gocher Trainers Daniel Beine tat sich seine Mannschaft lange schwer, konnte aber letztendlich einen verdienten 3:0-Erfolg einfahren.

Durch die zeitgleiche 2:4-Niederlage des FC Neukirchen-Vluyn gegen Borussia Veen beträgt der Vorsprung der Viktoria an der Tabellenspitze nun zwölf Punkte bei einem Spiel mehr. Dennoch dämpft Daniel Beine die Euphorie. „Wir sind noch nicht aufgestiegen und das sollte auch allen klar sein. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben wieder gezeigt, was wir für eine unglaubliche Truppe dieses Jahr sind. Es macht einfach Spaß mit den Jungs“, so Beine.