Viktoria Goch und die zähe Suche nach einem Ausweg aus der Misere

Goch will mit einem Erfolg gegen Kray aus dem Negativstrudel gelangen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Viktoria Goch befindet sich in der Landesliga in einem Abwärtsstrudel – gefangen in einer Serie aus Niederlagen und Unentschieden. Auch am vergangenen Wochenende reichte es für den Aufsteiger im Spiel gegen den Mülheimer FC nicht für einen Sieg, sondern nur zu einem 1:1, das aber auch leistungsgerecht war. Zwar wird die Elf dank des ausgezeichneten Saisonstarts, der das Team sogar kurzzeitig auf die Spitzenposition führte, mit dem Abstieg nichts zu tun haben, doch mittlerweile ist nach acht sieglosen Spielen etwas Tristesse eingekehrt. Gelingt jetzt die Trendwende – ausgerechnet gegen den zuletzt so starken Abstiegskandidaten FC Kray?

Warum Viktoria Goch in der Landesliga feststeckt Die Essener sind am Sonntag um 15 Uhr im Gocher Hubert-Houben-Stadion zu Gast und stehen ebenfalls unter Erfolgsdruck. „Natürlich wollen wir, dass wir drei Punkte in Goch holen“, sagt Viktoria-Trainer Kevin Wolze, der endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern will. „Es wird Zeit. Die Durststrecke hält schon zu lange an“, sagt er. Das Ziel ist somit klar benannt: Saisonsieg Nummer neun soll endlich gefeiert werden.

Mit dem FC Kray treffen die Gocher auf eine Elf, die tief im Abstiegskampf steckt. Das Team belegt in der Tabelle den ersten Abstiegsplatz, doch Wolze warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Der FC Kray ist in den letzten Wochen deutlich stabiler geworden und hat zuletzt gute Resultate erzielt“, sagt der Gocher Trainer. FC Kray ist ein gefährlicher Gegner im Abstiegskampf So gab es für die Essener zuletzt ein 3:3 gegen Blau-Weiß Mintard. Und im Kreispokalwettbewerb warfen die Krayer den Ligakonkurrenten Sportfreunde Niederwenigern durch einen 4:2-Erfolg aus dem Rennen und zogen ins Halbfinale ein. „Wir sind gewarnt und müssen in der Defensivarbeit höllisch aufpassen“, sagt Wolze.