Viktoria Goch und die zähe Suche nach einem Ausweg aus der Misere

Viktoria Goch befindet sich in der Landesliga in einem Abwärtsstrudel – gefangen in einer Serie aus Niederlagen und Unentschieden. Auch am vergangenen Wochenende reichte es für den Aufsteiger im Spiel gegen den Mülheimer FC nicht für einen Sieg, sondern nur zu einem 1:1, das aber auch leistungsgerecht war. Zwar wird die Elf dank des ausgezeichneten Saisonstarts, der das Team sogar kurzzeitig auf die Spitzenposition führte, mit dem Abstieg nichts zu tun haben, doch mittlerweile ist nach acht sieglosen Spielen etwas Tristesse eingekehrt. Gelingt jetzt die Trendwende – ausgerechnet gegen den zuletzt so starken Abstiegskandidaten FC Kray?
Die Essener sind am Sonntag um 15 Uhr im Gocher Hubert-Houben-Stadion zu Gast und stehen ebenfalls unter Erfolgsdruck. „Natürlich wollen wir, dass wir drei Punkte in Goch holen“, sagt Viktoria-Trainer Kevin Wolze, der endlich wieder ein Erfolgserlebnis feiern will. „Es wird Zeit. Die Durststrecke hält schon zu lange an“, sagt er. Das Ziel ist somit klar benannt: Saisonsieg Nummer neun soll endlich gefeiert werden.
Mit dem FC Kray treffen die Gocher auf eine Elf, die tief im Abstiegskampf steckt. Das Team belegt in der Tabelle den ersten Abstiegsplatz, doch Wolze warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Der FC Kray ist in den letzten Wochen deutlich stabiler geworden und hat zuletzt gute Resultate erzielt“, sagt der Gocher Trainer.
So gab es für die Essener zuletzt ein 3:3 gegen Blau-Weiß Mintard. Und im Kreispokalwettbewerb warfen die Krayer den Ligakonkurrenten Sportfreunde Niederwenigern durch einen 4:2-Erfolg aus dem Rennen und zogen ins Halbfinale ein. „Wir sind gewarnt und müssen in der Defensivarbeit höllisch aufpassen“, sagt Wolze.
Ein besonderes Augenmerk wird die Gocher Abwehr auf Krays Angreifer Milot Ademi richten müssen, der im Spiel gegen Mintard zwei Treffer erzielt hatte und in dieser Saison schon acht Treffer auf seinem Konto stehen hat.
Im Training wurde in Goch in dieser Woche auf dem Platz gut gearbeitet. Allerdings fehlten krankheitsbedingt wieder einige Akteure, sodass Wolze die Startformation erst kurz vor dem Anpfiff festlegen wird. „Ich muss abwarten und schauen, wer am Sonntag fit ist“, sagt er.
Sicher ist, dass Gabriel Preuss nicht im Kader stehen wird. Er verletzte sich in der Partie gegen den Mülheimer FC 97 und musste den Platz vorzeitig verlassen. „Der Fuß sieht überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, dass er einige Wochen ausfallen wird“, sagt Wolze. Wieder dabei ist Jan Wilbers nach seiner Gelb-Rot-Sperre.