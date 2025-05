Viktoria Goch überrollt den Kevelaerer SV

Viktoria Goch steht längst als Aufsteiger und Meister in der Bezirksliga fest. Das hat die Mannschaft aber nicht davon abgehalten, das Tempo weiter hochzuhalten. Das Team setzte sich am Sonntag mit 8:1 (5:0) beim Kevelaerer SV durch und untermauerte seine Vormachtstellung. Aber warum haben die Kevelaerer, die damit das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Relegationsplatz zwei begraben konnten, eine so hohe Niederlage kassiert?