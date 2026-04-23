Viktoria Goch überrascht mit Rückkehrer und einem jungen Talent Viktoria Goch stellt früh die Weichen für die neue Saison in der Landesliga und sorgt mit einer Rückkehr sowie einem vielversprechenden Youngster für Gesprächsstoff. Gleichzeitig steht ein erfahrener Spieler vor dem Abschied. Welche Überlegungen hinter den Personalentscheidungen stecken. von RP / Nils Hendricks · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Viktoria Goch steckt mitten in der Kaderplanung – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Während Viktoria Goch sportlich Kurs auf den sicheren Klassenerhalt in der Landesliga nimmt, schreiten die Planungen für die kommende Saison im Hintergrund bereits zügig voran. Beim Tabellenneunten laufen die Gespräche auf Hochtouren – und Trainer Kevin Wolze kann nun die nächsten Neuzugänge präsentieren. Darunter ist auch ein Name, der in Goch bestens bekannt ist.

Rückkehr eines alten Bekannten: Jan-Luca Geurtz verstärkt Viktoria Goch Jan-Luca Geurtz wird zur kommenden Saison den Angriff von Viktoria Goch verstärken. Der 30-jährige Offensivspieler kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück: Bereits von 2013 bis 2016 sowie von 2021 bis 2023 trug er das schwarz-rote Trikot. In insgesamt 87 Einsätzen in Landes- und Bezirksliga erzielte er dabei 25 Tore. Aktuell steht Geurtz noch im Kader der zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Essen, die in der Bezirksliga um den Aufstieg in die Landesliga kämpft. Unter Umständen könnte es also schon bald zu einem Wiedersehen mit seinen Essener Teamkollegen kommen. Für Kevin Wolze ist Jan-Luca Geurtz in jedem Fall eine willkommene Verstärkung für die Offensive – auch vor dem Hintergrund, dass mit Routinier Florian Ortstadt ein Stürmer den Verein verlassen wird. „Bei Orti haben wir uns dazu entschieden, dass eine Zusammenarbeit im nächsten Jahr nicht mehr so viel Sinn macht. Wir haben da andere Pläne“, sagt Wolze.

Einer dieser Pläne heißt Jan-Luca Geurtz. „Er ist ein sehr guter Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann. Wir sind schnell auf einen Nenner gekommen. Wenn er fit ist, ist er vorne vielseitig einsetzbar – sowohl im Zentrum als auch auf den Außen. Es ist immer schön, als Trainer flexibel zu sein und auf verschiedene Situationen reagieren zu können“, so der Gocher Coach. Talentiertes Eigengewächs: Falko Hammer kehrt aus Materborn zurück Ein weiterer Neuzugang kommt aus Materborn: Der 18-jährige Falko Hammer kehrt zu Viktoria Goch zurück, für deren A-Jugend er bereits eine Saison auflief. In seinem ersten Seniorenjahr zählt der gelernte Außenverteidiger bei Siegfried Materborn direkt zu den Dauerbrennern: In 19 seiner 21 Einsätze stand er in der Startelf des A-Liga-Titelanwärters.