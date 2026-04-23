Viktoria Goch überrascht mit Rückkehrer und einem jungen Talent

Während Viktoria Goch sportlich Kurs auf den sicheren Klassenerhalt in der Landesliga nimmt, schreiten die Planungen für die kommende Saison im Hintergrund bereits zügig voran. Beim Tabellenneunten laufen die Gespräche auf Hochtouren – und Trainer Kevin Wolze kann nun die nächsten Neuzugänge präsentieren. Darunter ist auch ein Name, der in Goch bestens bekannt ist.
Jan-Luca Geurtz wird zur kommenden Saison den Angriff von Viktoria Goch verstärken. Der 30-jährige Offensivspieler kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück: Bereits von 2013 bis 2016 sowie von 2021 bis 2023 trug er das schwarz-rote Trikot. In insgesamt 87 Einsätzen in Landes- und Bezirksliga erzielte er dabei 25 Tore. Aktuell steht Geurtz noch im Kader der zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Essen, die in der Bezirksliga um den Aufstieg in die Landesliga kämpft.
Unter Umständen könnte es also schon bald zu einem Wiedersehen mit seinen Essener Teamkollegen kommen. Für Kevin Wolze ist Jan-Luca Geurtz in jedem Fall eine willkommene Verstärkung für die Offensive – auch vor dem Hintergrund, dass mit Routinier Florian Ortstadt ein Stürmer den Verein verlassen wird. „Bei Orti haben wir uns dazu entschieden, dass eine Zusammenarbeit im nächsten Jahr nicht mehr so viel Sinn macht. Wir haben da andere Pläne“, sagt Wolze.
Einer dieser Pläne heißt Jan-Luca Geurtz. „Er ist ein sehr guter Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann. Wir sind schnell auf einen Nenner gekommen. Wenn er fit ist, ist er vorne vielseitig einsetzbar – sowohl im Zentrum als auch auf den Außen. Es ist immer schön, als Trainer flexibel zu sein und auf verschiedene Situationen reagieren zu können“, so der Gocher Coach.
Ein weiterer Neuzugang kommt aus Materborn: Der 18-jährige Falko Hammer kehrt zu Viktoria Goch zurück, für deren A-Jugend er bereits eine Saison auflief. In seinem ersten Seniorenjahr zählt der gelernte Außenverteidiger bei Siegfried Materborn direkt zu den Dauerbrennern: In 19 seiner 21 Einsätze stand er in der Startelf des A-Liga-Titelanwärters.
„Falko ist ein talentierter Spieler, den wir bei seinen nächsten Schritten unterstützen wollen. Der Übergang in den Herrenbereich ist schwierig, deshalb erwarten wir keine Riesensprünge von ihm. Vielleicht wird er auch ab und zu Spielzeit in der zweiten Mannschaft sammeln“, sagt Wolze.
Jan Wilbers wird Viktoria Goch indes den Rücken kehren. Der 31-jährige Mittelfeldspieler schließt sich im Sommer Viktoria Winnekendonk an. Der A-Ligist darf sich ebenfalls noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen. Am Dienstagabend gewannen die Winnekendonker das Topspiel gegen Spitzenreiter Siegfried Materborn. „Wir hätten gerne mit Jan verlängert, aber er ist beruflich sehr eingespannt – deshalb war das Pensum für ihn nicht mehr machbar“, sagt Kevin Wolze.