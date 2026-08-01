Viktoria Goch trifft wichtige Entscheidung für die neue Saison Nach drei Niederlagen in Folge gibt es in der Vorbereitung wieder ein Erfolgserlebnis für den Landesligisten. Trainer Kevin Wolze ist zufrieden mit seinem Team, das er zuletzt hart kritisiert hatte. Eine Personalfrage ist jetzt geklärt. von RP / Joachim Schwenk · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Goch feiert ersten Testspiel-Sieg – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Für Viktoria Goch hat es am Donnerstagabend wieder ein Erfolgserlebnis gegeben. Der Landesligist gewann das Testspiel beim Bezirkslisten CSV Marathon Krefeld mit 4:2 (2:0). Die Mannschaft hatte zuvor drei Niederlagen gegen Teams aus der Bezirksliga kassiert und war für ihre Auftritte von Trainer Kevin Wolze kritisiert worden.

Diesmal war der Ex-Profi zufrieden mit der Vorstellung seines Personals gegen den das neue Team von Gabriel Preuß, der in diesem Sommer nach vier Jahren in Goch nach Krefeld gewechselt ist. „Die Mannschaft hat eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Das war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den drei Spielen zuvor“, sagte Wolze, dem diesmal auch mehr Akteure zur Verfügung standen. Sieben Ersatzspieler saßen auf der Bank. Bei den Niederlagen bei Borusia Veen (1:3), den SV Genc Osman Duisburg (3:4) und beim SV Rindern (1:3) hatte dem Coach vor allem die Art und Weise, wie sich seine Schützlinge präsentiert hatten, nicht gefallen. Am Donnerstag gab es keinen Grund zur Klage, weil Einstellung und Körpersprache von Beginn an stimmten. „Auch fußballerisch war unsere Leistung über weite Strecken gut. Wir haben nur in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit etwas den Faden verloren“, so Wolze.

Niklas Puff ist die neue Nummer eins der Viktoria Er hat mit seinem Trainer-Team mittlerweile eine erste wichtige Personalentscheidung für die neue Spielzeit getroffen. Kevin Wolze, Co-Trainer Florian Voss und Torwart-Coach Christian Umbach haben sich jetzt festgelegt, wer als neue Nummer eins die Nachfolge des zum A-Ligisten Viktoria Winnekendonk gewechselten Sven Schneider antreten wird. Niklas Puff hat erst einmal das Rennen um den Stammplatz im Tor der Viktoria gemacht. Das wurde dem 23-jährigen Neuzugang von der SGE Bedburg-Hau, der für seinen ehemaligen Klub bereits 37 Spiele in der Landesliga bestritten hat, unmittelbar nach der Partie in Krefeld mitgeteilt. Felix Varzandeh, der in der vergangenen Spielzeit für die A-Junioren von Ratingen 04/19 in der Niederrheinliga im Tor gestanden hat, geht beim Landesligisten als Nummer zwei in sein erstes Jahr bei den Senioren.