Viktoria Goch trifft wichtige Entscheidung für die neue Saison

Für Viktoria Goch hat es am Donnerstagabend wieder ein Erfolgserlebnis gegeben. Der Landesligist gewann das Testspiel beim Bezirkslisten CSV Marathon Krefeld mit 4:2 (2:0). Die Mannschaft hatte zuvor drei Niederlagen gegen Teams aus der Bezirksliga kassiert und war für ihre Auftritte von Trainer Kevin Wolze kritisiert worden.
Diesmal war der Ex-Profi zufrieden mit der Vorstellung seines Personals gegen den das neue Team von Gabriel Preuß, der in diesem Sommer nach vier Jahren in Goch nach Krefeld gewechselt ist. „Die Mannschaft hat eine sehr ordentliche Leistung gezeigt. Das war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den drei Spielen zuvor“, sagte Wolze, dem diesmal auch mehr Akteure zur Verfügung standen. Sieben Ersatzspieler saßen auf der Bank.
Bei den Niederlagen bei Borusia Veen (1:3), den SV Genc Osman Duisburg (3:4) und beim SV Rindern (1:3) hatte dem Coach vor allem die Art und Weise, wie sich seine Schützlinge präsentiert hatten, nicht gefallen. Am Donnerstag gab es keinen Grund zur Klage, weil Einstellung und Körpersprache von Beginn an stimmten. „Auch fußballerisch war unsere Leistung über weite Strecken gut. Wir haben nur in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit etwas den Faden verloren“, so Wolze.
Er hat mit seinem Trainer-Team mittlerweile eine erste wichtige Personalentscheidung für die neue Spielzeit getroffen. Kevin Wolze, Co-Trainer Florian Voss und Torwart-Coach Christian Umbach haben sich jetzt festgelegt, wer als neue Nummer eins die Nachfolge des zum A-Ligisten Viktoria Winnekendonk gewechselten Sven Schneider antreten wird.
Niklas Puff hat erst einmal das Rennen um den Stammplatz im Tor der Viktoria gemacht. Das wurde dem 23-jährigen Neuzugang von der SGE Bedburg-Hau, der für seinen ehemaligen Klub bereits 37 Spiele in der Landesliga bestritten hat, unmittelbar nach der Partie in Krefeld mitgeteilt. Felix Varzandeh, der in der vergangenen Spielzeit für die A-Junioren von Ratingen 04/19 in der Niederrheinliga im Tor gestanden hat, geht beim Landesligisten als Nummer zwei in sein erstes Jahr bei den Senioren.
„Den Ausschlag für Niklas hat unter anderem gegeben, dass er schon Erfahrung in der Landesliga gesammelt hat. Zudem spricht für ihn, dass er auch am Ball ganz gut ist. Wir haben als Trainerteam ein gutes Gefühl bei dieser Entscheidung. Die Sache ist allerdings auch nicht in Stein gemeißelt“, sagte Kevin Wolze.
Das soll zwar nicht heißen, dass Niklas Puff seine Rolle als Nummer eins schon wieder quitt sein wird, wenn er einmal eine schwächere Leistung zeigen sollte. Das soll allerdings bedeuten, dass es für Youngster Felix Varzandeh die Chance gibt, sich mit guten Leistungen beim Training dafür zu empfehlen, einmal zum Stammkeeper aufzusteigen.
Sicher ist auch, dass der Neuzugang aus Ratingen im ersten Pflichtspiel der Saison für seinen neuen Klub auflaufen wird. „Denn Felix wird auf jeden Fall in den Pokalwettbewerben alle Partien für uns bestreiten“, sagte Kevin Wolze. Varzandeh wird somit am Sonntag, 9. August, das Gocher Tor hüten, wenn der Landesligist in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Bezirksligisten FSV Duisburg antritt. Fünf Tage später ist Puff dann gefordert, wenn die Viktoria am Freitag, 14. August, 19.30 Uhr, bei Rheinland Hamborn in die Landesliga-Saison startet.
Zwei Wochen hat die Mannschaft bis dahin noch Zeit, an der Fitness und fußballerischen Feinheiten zu arbeiten. Kevin Wolze ist aber nicht nur wegen der Leistung beim Sieg beim CSV Marathon Krefeld, bei dem Niklas Zaß (5.), Luca Palla (19.) und der nach einer Stunde eingewechselte Levon Kürkciyan (63., 72.) trafen, guter Dinge.
„Wir sind auf einem guten Weg. Die Mannschaft hat in dieser Woche sehr gut trainiert. Außerdem haben sich alle Neuzugänge prima eingefügt“, sagte Wolze. Ein Testspiel steht für die Viktoria jetzt noch an. Sie trifft am kommenden Dienstag, 4. August, 20 Uhr, im Hubert-Houben-Stadion auf den Bezirksligisten VfB Homberg II.