Viktoria Goch trauert um Ehrenmitglied Hermann Görtz

Der SV Viktoria Goch trauert um sein langjähriges Mitglied Hermann Görtz. Er prägte den Verein über mehrere Jahrzehnte mit großem Engagement und tiefer Verbundenheit. Nun ist Hermann Görtz gestorben.
Von 1969 bis 1990 war er Schatzmeister von Viktoria Goch und damit eine tragende Säule in einer prägenden Epoche des Vereins. Gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden Bruno Völling und Gerd-Hans Mülhoff bildete Görtz ein verlässliches Führungsteam, das den Verein durch wichtige Entwicklungen führte und ihm Stabilität gab.
Auf diese Zeit folgte die Ära unter Werner Derksen, in der Hermann Görtz weiterhin ein geschätzter Ratgeber blieb, dessen Erfahrung und ruhige sowie ausgewogene Art stets Anerkennung fanden.
Seit 2012 war Hermann Görtz zudem Mitglied des Ehrenrates des Vereins. „In dieser Rolle brachte er weiterhin seine Umsicht, seine Loyalität und sein Verantwortungsbewusstsein ein“, heißt es in einer Mitteilung von Viktoria Goch. Bis zuletzt blieb er dem Verein eng verbunden.
Hermann Görtz war ein Mann der Genauigkeit und des Pflichtbewusstseins. Seine beständige und vertrauensvolle Art machte ihn zu einem Menschen, auf den man sich jederzeit verlassen konnte. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen“, heißt es im Nachruf des Vereins.