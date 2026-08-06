Viktoria Goch trauert um Ehrenmitglied Hermann Görtz

Seit 2012 war Hermann Görtz zudem Mitglied des Ehrenrates des Vereins. „In dieser Rolle brachte er weiterhin seine Umsicht, seine Loyalität und sein Verantwortungsbewusstsein ein“, heißt es in einer Mitteilung von Viktoria Goch. Bis zuletzt blieb er dem Verein eng verbunden.

Hermann Görtz war ein Mann der Genauigkeit und des Pflichtbewusstseins. Seine beständige und vertrauensvolle Art machte ihn zu einem Menschen, auf den man sich jederzeit verlassen konnte. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Hinterbliebenen“, heißt es im Nachruf des Vereins.