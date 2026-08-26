Viktoria Goch testet jungen Abwehrspieler und muss um Leistungsträger bangen

Für Viktoria Goch und Trainer Kevin Wolze gab es beim 1:6 wichtige Erkenntnisse. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Landesligist Viktoria Goch hat am Montagabend ein Testspiel beim KFC Uerdingen mit 1:6 (1:4) verloren. Die Partie erfüllte dabei nicht den Zweck, den sich Trainer Kevin Wolze erhofft hatte, als er den Auftritt beim Titelanwärter in der Oberliga vor einigen Wochen vereinbart hatte.

Nur für zwei Spieler erfüllte der Auftritt in Krefeld den eigentlichen Zweck. Levon Kürkciyan und Niklas Zaß, am Wochenende aus dem Urlaub zurückgekehrt, waren über die volle Distanz auf dem Platz. „Für sie war diese Partie sicherlich wichtig, weil sie dringend benötigte Spielpraxis erhalten haben“, so Wolze.

„Eigentlich hatten wir geplant, in der Begegnung die Akteure Spielpraxis sammeln zu lassen, die zuvor nicht auf so viele Einsatzzeiten gekommen sind“, sagte Wolze. Doch weil das Personal derzeit immer noch ein wenig knapp ist, standen sieben Akteure in der Startelf, die auch drei Tage zuvor erste Wahl gewesen waren, als die Viktoria in der Meisterschaft den wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den VfB Bottrop gefeiert hatte.

Einen besonderen Stellenwert hatte die Begegnung auch für einen anderen Akteur. Teoman Moustafa war als Gastspieler dabei und wollte sich für einen Platz im Gocher Kader empfehlen. Der 18-Jährige hat in der vergangenen Saison schon 16 Landesliga-Spiele für Hamborn 07 bestritten, obwohl er noch A-Jugendlicher war. „Er hat seine Sache ganz gut gemacht“, sagte Wolze zur Leistung des Abwehrspielers. Ob Teoman Moustafa verpflichtet wird, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.

Marvin Hitzek muss schon nach 37 Minuten vom Platz

Einen kleinen Rückschlag in personeller Hinsicht gab es für die Viktoria auch beim KFC. Marvin Hitzek, in der Abwehr auf der rechten Außenbahn gesetzt, musste nach 37 Minuten vom Platz, weil es im Oberschenkel zwickte. „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist und er am Sonntag dabei ist“, sagte Wolze.

Elias Reffeling trifft erneut

Schließlich besteht die Chance, dass der Coach im schweren Spiel beim mit zwei Siegen gestarteten Spitzenreiter DJK Arminia Klosterhardt (Sonntag, 16.30 Uhr) personell erstmals aus dem Vollen schöpfen kann. Denn bis auf Nils Rix (Knöchelverletzung) könnte der komplette Kader zur Verfügung stehen, weil bis dahin alle Akteure aus dem Urlaub zurückgekehrt sind.

Mit dem Spiel seiner Mannschaft gegen den ehemaligen Bundesligisten, der den Titel in der Oberliga als Ziel ausgegeben hat, war der Coach zufrieden. „Die Leistung der Jungs war in Ordnung. Wir haben auch wichtige Erkenntnisse gesammelt, weil uns eine sehr gute Oberliga-Mannschaft in einigen Belangen weit voraus war. Es gibt noch viel zu tun“, sagte Wolze. Neuzugang Elias Reffeling, der am Freitag gegen den VfB Bottrop das Siegtor erzielt hatte, traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für den Landesligisten.