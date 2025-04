Viktoria Goch: Sven Schneider macht doch weiter

Sven Schneider bleibt mindestens noch ein Jahr im Tor von Viktoria Goch. – Foto: Guido Sonntag

Viktoria Goch hat vor dem letzten Schritt zum so lang ersehnten Titelgewinn in der Bezirksliga eine wichtige Personalie geklärt. Der souveräne Tabellenführer, dem am Freitag, 20 Uhr, schon ein Unentschieden im Heimspiel gegen den Verfolger FC Neukirchen-Vluyn zum Meisterstück reicht, kann in der kommenden Spielzeit weiter auf eine erfahrene Nummer eins bauen. Denn Torhüter Sven Schneider hat es sich anders überlegt und seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt.

Der 33-Jährige, der 2023 vom Landesligisten Westfalia Gemen zur Viktoria gewechselt ist, hatte vor Wochen noch erklärt, dass er sportlich kürzertreten möchte. Doch jetzt hat er plötzlich Appetit auf mehr bekommen, nachdem der Aufstieg so gut wie perfekt ist. „Denn es reizt mich, jetzt wenigstens noch ein Jahr in der Landesliga zu spielen", sagt Schneider, der 2023 von Bocholt nach Winnekendonk gezogen ist. Er wollte sich eigentlich vom Fußball zurückziehen, um noch mehr Zeit für sein zweites großes Hobby zu haben. Schneider bietet in Kevelaer Ballonfahrten an.

Früh hochklassig gespielt Einen rasanten Höhenflug hat er als Torhüter schon in jungen Jahren gemacht. Sven Schneider rückte 2009 noch als A-Jugend-Spieler in den Kader des SV Schermbeck auf, der damals in der NRW-Liga spielte. Eine Saison später gab er sein Debüt in der Klasse. Sven Schneider war da die Nummer zwei hinter Ex-Profi Christoph Müller, der zuvor in der Regional- und Oberliga einige Jahre der Stammkeeper des 1. FC Kleve gewesen war. 2011 verdrängte er Müller dann.