Viktoria Goch steht vor einem ganz besonderen Heimspiel

Viktoria Goch steht in der Landesliga vor einem besonderen Spiel. Und das liegt nicht daran, dass der Neuling am Freitag, 20 Uhr, im Hubert-Houben-Stadion auf einen Gegner trifft, mit dem er seit wenigen Tagen eine Rechnung offen hat.

Die Viktoria erwartet Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern, gegen den es in der ersten Runde des Niederrheinpokals eine unglückliche 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegeben hat. Doch für Trainer Kevin Wolze ist es keine besondere Partie, weil sich für sein Team nur zwölf Tage später die Chance zur Revanche bietet.

„Es ist deshalb ein außergewöhnliches Spiel für uns, weil es nach vielen Jahren wieder eine Heimpartie der Viktoria in der Landesliga ist. Und sie findet an einem Freitagabend unter Flutlicht statt, was für mich und die Spieler immer etwas Besonderes ist“, sagt der Coach.

Er hat mit seinem Team einen optimalen Start ins erste Landesliga-Jahr seit 2016 erwischt. Der Viktoria gelang zum Auftakt ein 1:0 bei Hamborn 07. Kevin Wolze war anschließend mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Die Leistung und das Engagement waren gut“, sagt er.

Verbesserungspotenzial besteht

Doch der ehemalige Profi sieht in einer Hinsicht auf jeden Fall noch Steigerungsbedarf. „Wir müssen unser Spiel mit dem Ball noch verbessern. Da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen“, sagt Wolze. Er hofft, dass seine Mannschaft gegen die Sportfreunde Niederwenigern, die zu den Titelkandidaten gezählt werden, in dieser Hinsicht den nächsten Schritt nach vorne macht.

Das Ziel ist klar. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und wir wissen, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können, wenn wir unsere Leistung abrufen“, so Wolze. Er hat keine personellen Sorgen. Bis auf Nils Rix (Kreuzbandriss) sind alle Mann an Bord beim ersten Landesliga-Heimspiel seit neun Jahren.