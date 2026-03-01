Viktoria Goch steckt immer noch in der Endlosschleife

Es bleibt dabei: Viktoria Goch scheint das Siegen verlernt zu haben. Mittlerweile hat der Landesligist schon zum achten Mal in Folge keinen Dreier mehr einfahren können. Immerhin nahm die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze am Sonntag nach dem 1:1 (0:1) beim Mülheimer FC wenigstens einen Punkt mit nach Hause.
Das war für den Coach allerdings nur ein schwacher Trost. „Solche Spiele muss man einfach gewinnen. Wir sind gut angefangen. Doch wir haben unsere Räume, die es immer wieder gab, viel zu selten nutzen können“, sagte Wolze. Zunächst hatte allerdings der abstiegsgefährdete Gastgeber die besseren Gelegenheiten. Ava Kader traf in der sechsten Minute mit einem Kopfball nur den Pfosten, nach der Viertelstunde klatschte der Ball nach einem Freistoß von Tunaham an die Latte. „In diesen Situationen haben wir sicherlich auch das nötige Glück auf unserer Seite gehabt. Aus dem Spiel heraus kam anschließend vom Gegner aber nicht mehr viel“, so Wolze.
Die erste richtig gute Gocher Gelegenheit hatte Luca Palla in der 34. Minute, als er am starken Mülheimer Torhüter Tugay Ayasli scheiterte. Drei Minuten später fiel der Führungstreffer auf der anderen Seite, als Kader mit einem platzierten Schuss Viktoria-Keeper Sven Schneider keine Abwehrchance ließ.
In Durchgang zwei blieb der Aufsteiger vom Niederrhein überlegen. Aber die Dominanz brachte zunächst nichts Zählbares ein, da die Angriffe zu schlecht ausgespielt wurden. „Da haben wir uns wieder einmal nicht clever genug angestellt“, bemängelte der Coach. Wenigstens hatte Kevin Wolze noch ein glückliches Händchen. Der nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Florian Ortstadt sorgte mit seinem sechsten Saisontor für die mehr als verdiente Punkteteilung (70.).
Am kommenden Sonntag bietet sich für die Viktoria die nächste Gelegenheit, endlich den ersten Sieg im neuen Jahr einzufahren. Ab 15 Uhr stellt sich der FC Kray, den aktuell nur das etwas bessere Torverhältnis von der Abstiegszone trennt, im Hubert-Houben-Stadion vor.
