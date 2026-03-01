Viktoria Goch steckt immer noch in der Endlosschleife

In Durchgang zwei blieb der Aufsteiger vom Niederrhein überlegen. Aber die Dominanz brachte zunächst nichts Zählbares ein, da die Angriffe zu schlecht ausgespielt wurden. „Da haben wir uns wieder einmal nicht clever genug angestellt“, bemängelte der Coach. Wenigstens hatte Kevin Wolze noch ein glückliches Händchen. Der nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Florian Ortstadt sorgte mit seinem sechsten Saisontor für die mehr als verdiente Punkteteilung (70.).

Am kommenden Sonntag bietet sich für die Viktoria die nächste Gelegenheit, endlich den ersten Sieg im neuen Jahr einzufahren. Ab 15 Uhr stellt sich der FC Kray, den aktuell nur das etwas bessere Torverhältnis von der Abstiegszone trennt, im Hubert-Houben-Stadion vor.

