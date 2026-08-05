Viktoria Goch startet im Kreispokal in die Mission "Titelverteidigung"

Vor zwei Jahren hat der Wettbewerb ein deutliches Upgrade erfahren, das alle Beteiligten jetzt schon nicht mehr missen möchten. Seitdem sich die Issumer Brauerei Diebels als Sponsor engagiert, gibt’s endlich wieder ein richtiges Finale und ein Spiel um Platz drei. Den neuen „Brauerei-Diebels-Kreispokal“ hat sich zweimal Viktoria Goch gesichert, im dritten Anlauf gesellt sich im 1. FC Kleve ein neuer Topfavorit hinzu. Der Termin für den großen Finaltag steht auch schon fest: Ostermontag, 29. März 2027. „Das ist eine Veranstaltung, die von den Vereinen und den Fans auf Anhieb sehr gut angenommen worden ist. Der Kreispokal hat in jedem Fall an Bedeutung gewonnen“, sagt Gilbert Wehmen vom Kreisfußballausschuss.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist gleich einmal ein richtiges Derby. B-Ligist Germania Wemb, der in der abgelaufenen Saison die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A nur um Haaresbreite verpasste, fordert am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Rasenplatz am Schafweg den TSV Weeze heraus. Der Bezirksligist verlor zwar am Sonntag das Voba-Cup-Finale gegen die Sportfreunde Broekhuysen II mit 1:2, hat aber ansonsten bislang in der Vorbereitung einen glänzenden Eindruck hinterlassen.

Die zweite Partie geht am Freitagabend unter Flutlicht über die Bühne. B-Ligist TuS Kranenburg möchte ab 20 Uhr in der heimischen Curry-Q-Arena den Bezirksligisten SV Rindern zumindest ein klein wenig ärgern. Das volle Pflichtspiel-Programm für die Fußballfreunde im Kreis Kleve gibt’s dann am kommenden Sonntag, 9. August. 18 Partien werden um 15 Uhr angepfiffen, lediglich am Aermen Düwel rollt der Ball in der Partie zwischen den A-Ligisten TSV Nieukerk und SV Sevelen erst ab 15.30 Uhr.

Auf dem Spielplan stehen etliche reizvolle Duelle. Das beste Beispiel liefert der Brennnesselpark im Heimatdorf des Sponsors. Sandro Scuderi feiert seine Premiere auf der Bank des B-Ligisten SV Issum ausgerechnet gegen „seinen“ Kevelaerer SV, wobei es gegen den Bezirksligisten lediglich darum gehen dürfte, die Höhe der Niederlage in Grenzen zu halten. Derby-Atmosphäre herrscht unter anderem in Kessel, wo A-Liga-Rückkehrer SG Kessel/Ho-Ha auf den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf trifft. Die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski wird mit Sicherheit alles daran setzen, um für die erste faustdicke Überraschung des Wettbewerbs zu sorgen.

Die neuen Spielgemeinschaften feiern ihre Pflichtspiel-Premiere