Viktoria Goch spielt den VfB Bottrop an die Wand und begeistert

In Durchgang zwei ging das muntere Toreschießen weiter. Mit einem Doppelpack des kurz zuvor eingewechselten Jan Wilbers erhöhte Viktoria Goch auf 5:0 (48., 49.). Florian Ortstadt rundete mit seinem Tor (78.) die gelungene Vorstellung der Gocher ab.

Für den Gewinner geht es schon am Montag weiter. Auf dem Kunstrasenplatz des SV Veert trifft Viktoria Goch um 16 Uhr im Finale des Kreispokals auf die Sportfreunde Broekhuysen. Gegen den Bezirksligisten sind die Gocher als Titelverteidiger leicht favorisiert.