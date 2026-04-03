Viktoria Goch spielt den VfB Bottrop an die Wand und begeistert

Ein Spektakel der besonderen Art hat Viktoria Goch am späten Donnerstagabend ihren Fans geliefert. Der Landesligist überzeugte beim glatten 6:0 (3:0)-Erfolg gegen den VfB Bottrop in allen Belangen und glänzte geradezu mit einigen ganz stark herausgespielten Toren. Und das gegen eine Bottroper Mannschaft, die nach der Winterpause ungeschlagen die Tabelle anführte.
Allerdings ist der VfB Bottrop in der letzten Zeit aus dem Rhythmus geraten. Mittlerweile wartet das Team seit sieben Spieltagen auf einen Sieg. Spätestens nach dem Debakel in Goch können die Verantwortlichen die Aufstiegspläne endgültig ad acta legen.
„Das war ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Wir haben dem VfB früh den Zahn gezogen. Das haben meine Jungs hervorragend gemacht“, sagte Gochs Coach Kevin Wolze über den furiosen Auftritt seiner Elf.
Die Viktoria war im heimischen Hubert-Houben-Stadion vom Anpfiff an die dominierende Mannschaft, die dem Gegner aus dem Ruhrgebiet kaum Räume ließ. Selbst das gefürchtete Stürmer-Duo Rene Biskup und Raphael Steinmetz, das zusammen schon 36 Tore in dieser Saison erzielt hat, blieb in Goch blass und weitestgehend wirkungslos.
Umso sehenswerter war der Auftritt der Gocher. So wie in der vierten Minute als Levon Kürkciyan einmal mehr bewies, dass er über eine überragende Schusstechnik verfügt. Nach einem Zuspiel von Ilias El Moumen zirkelte Kürkciyan den Ball exakt in den Winkel.
Auch das 2:0 verdiente das Prädikat „besonders wertvoll“. Abwehrchef Maximilian Fuchs war mit nach vorne geeilt, nahm den Pass von Luca Plum gekonnt mit und hob den Ball über den Keeper in die Maschen (22.). Kurz vor der Pause sorgte Ilias El Moumen mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (39.). Zuvor hatten Plum und Luca Palla gute Möglichkeiten nicht nutzen können.
In Durchgang zwei ging das muntere Toreschießen weiter. Mit einem Doppelpack des kurz zuvor eingewechselten Jan Wilbers erhöhte Viktoria Goch auf 5:0 (48., 49.). Florian Ortstadt rundete mit seinem Tor (78.) die gelungene Vorstellung der Gocher ab.
Für den Gewinner geht es schon am Montag weiter. Auf dem Kunstrasenplatz des SV Veert trifft Viktoria Goch um 16 Uhr im Finale des Kreispokals auf die Sportfreunde Broekhuysen. Gegen den Bezirksligisten sind die Gocher als Titelverteidiger leicht favorisiert.