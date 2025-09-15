Viktoria Goch siegt einfach weiter

13 Zähler aus fünf Spielen, punktgleich mit dem SV Budberg an der Tabellenspitze. Mit diesem Traumstart dürften auch die kühnsten Optimisten in Reihen des Landesligisten Viktoria Goch nicht gerechnet haben.

Fakt ist aber: Der Aufsteiger präsentiert sich unbeirrt in einer glänzenden Verfassung und machte am Sonntag mit einem verdienten 1:0 (1:0) beim FC Kray Saisonsieg Nummer vier perfekt. Für Trainer Kevin Wolze kommt der aktuelle Höhenflug gar nicht einmal so überraschend. „Die Jungs machen das momentan einfach sehr gut. Die Mannschaft hält sich sehr diszipliniert an die Vorgaben. Und es zahlt sich aus, dass wir den Blick gar nicht so sehr in die Zukunft richten, sondern einfach nur von Spiel zu Spiel denken“, so der Viktoria-Coach.

Das Tor des Tages schoss seine Mannschaft bereits in der zwölften Minute. Ausgangspunkt war eine Balleroberung von Marius Alt im Mittelfeld. Er legte den Ball hinüber auf die linke Seite auf Levon Kürkciyan. Dieser passte flach in den gegnerischen Strafraum, wo Florian Ortstadt genau richtig stand und das 1:0 erzielte – so einfach geht das in diesen Tagen bei Viktoria Goch.

Viel bemerkenswerter ist die Tatsache, dass die Gäste anschließend im Stile einer ganz erfahrenen Mannschaft auftraten, die ganz genau weiß, was in der Landesliga zu tun ist. Der Neuling beschränkte sich keineswegs darauf, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Die rund 200 Zuschauer sahen auf dem Kunstrasenplatz in der Kray-Arena eine völlig ausgeglichene Partie. Die Viktoria störte den Gegner früh, dieser wiederum hatte daher nur selten Gelegenheit, sein gewohntes Kombinationsspiel aufzuziehen.

„Wir haben den FC Kray immer wieder zu langen Bällen gezwungen. Deshalb ist es vor unserem Tor nur selten gefährlich geworden“, sagte Wolze. Im Gegenteil – in der Schlussphase war die Viktoria drauf und dran, vorzeitig für die Entscheidung zu sorgen. „Wenn wir da die Angriffe etwas ruhiger vortragen, machen wir das 2:0. Aber am Ende hat es sich glücklicherweise nicht gerächt, dass wir diese Gelegenheiten nicht genutzt haben“, so der Trainer.

Zu früh für Vorhersagen

Hat die Viktoria sich im Kampf um den Klassenerhalt ein erstes Polster verschafft oder ist die Mannschaft bereits reif für einen dauerhaften Aufenthalt in der oberen Tabellenhälfte? „Es ist noch viel zu früh, darüber etwas zu sagen. Ich weiß nur, dass die Jungs ganz viel Bock haben, Spiele zu gewinnen. Und das wird auch nächsten Freitag so sein“, sagte Wolze. Dann gibt ab 20 Uhr der SV Scherpenberg seine Visitenkarte beim aktuellen Tabellenzweiten ab.

Viktoria Goch: Schneider – Preuß (57. Palla), Möller, Hitzek, Alt (85. Zaß), Plum, Miri (77. Falkhofen), Fuchs, Brilski, Kürkciyan (77. Koenen), Ortstadt (90.+1 Baumeister).