Viktoria Goch siegt 7:1 – Rote Karte für Levon Kürkciyan Eine klare Angelegenheit war das Testspiel von Viktoria Goch gegen Viktoria Winnekendonk.

Viktoria Goch, Titelanwärter in der Bezirksliga, hat am Dienstagabend sein zweites Testspiel in der Wintervorbereitung deutlich gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine behielt auf dem Kunstrasen im Hubert-Houben-Stadion gegen Viktoria Winnekendonk, Tabellendritter in der Kreisliga A Kleve/Geldern, mit 7:1 (6:1) die Oberhand.