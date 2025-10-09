Viktoria Goch setzt sich jetzt neue Ziele

Tabellen lügen angeblich nicht, lassen den geneigten Fan aber manchmal verwundert die Augen reiben. Das beste Beispiel liefert aktuell die Rangliste der Landesliga-Gruppe 2.

„Wir haben eigentlich schon längere Zeit eine Mannschaft mit Landesliga-Niveau. Einige Male sind wir ganz knapp gescheitert, in diesem Jahr hat’s dann endlich mit dem Aufstieg geklappt“, so de Mür, der auch als Vorsitzender des Fördervereins im Hintergrund eine wichtige Rolle spielt.

Nach acht Spieltagen grüßt dort Viktoria Goch ungeschlagen mit 20 Punkten von Platz eins, bei einem Torverhältnis von 19:3. „Das ist eine Momentaufnahme“, sagt Jürgen de Mür. Wobei – so ganz überrascht kommt der Höhenflug des Aufsteigers für den Kaderplaner der Viktoria dann doch nicht.

Die Viktoria vertraute deshalb im Sommer auch weitgehend auf den Meister-Kader der abgelaufenen Bezirksliga-Spielzeit und hielt sich auf dem Transfermarkt vornehm zurück. Vom Landesligisten FC Lintfort kam der immerhin schon 36-jährige Torjäger Florian Ortstadt, vom Bezirksligisten VfL Repelen Angreifer Andrija Kurandic.

Aus der näheren Umgebung wurden die Perspektivspieler Jacob Falkhofen, Malte Baumeister, Thore Seifert (alle SGE Bedburg-Hau) und Arne Quernhorst (A-Jugend FC Bocholt, davor SV Sonsbeck) geholt – das war’s auch schon. Punktuelle und gezielte Verstärkungen heißt so etwas im Sprachgebrauch eines Kaderplaners.

Goch sieht sich gut aufgestellt

„Mehr mussten wir nicht machen. Wir wussten, dass wir eine Mannschaft haben, die die Abstiegszone auf Distanz halten kann. Und mehr wollten wir ja eigentlich auch gar nicht“, so de Mür.

Dass es jetzt zumindest in der Anfangsphase der Saison wesentlich mehr geworden ist, liegt am eigentlichen Königstransfer, den die Viktoria schon wesentlich früher getätigt hatte. Nachdem Meistermacher Daniel Beine frühzeitig seinen Wechsel zum Oberligisten SV Biemenhorst mitgeteilt hatte, engagierten die Verantwortlichen Kevin Wolze.

Wolze leistet gute Arbeit

Der Ex-Profi, der die erfolgreichste Zeit seiner Spielerkarriere beim MSV Duisburg verbracht hat, ist für den Landesliga-Aufsteiger ein echter Glücksgriff. „Kevin zeigt gerade bei uns, dass er nicht nur ein ausgezeichneter Fußballer war, sondern auch ein sehr guter Trainer ist. Mit seiner kommunikativen Art hat er von Anfang an alle Beteiligten – vom einzelnen Spieler bis hin zum Betreuer – begeistert und mitgerissen“, so de Mür.

Folgerichtig hat Viktoria Goch die ursprüngliche Zielsetzung Klassenerhalt inzwischen nach oben korrigiert, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren. „Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel behaupten“, sagt der Kaderplaner und zählt die wesentlichen Faktoren für den Traumstart auf.

„Anfangs hat uns die Konkurrenz noch etwas unterschätzt. Am ersten Spieltag in Hamborn haben sich einige Zuschauer nur über die Höhe des Heimsiegs unterhalten. Dann kommt es unserer Mannschaft entgegen, dass sie in der Regel auf spielstarke Gegner trifft, die sich nicht in der eigenen Hälfte verstecken. Und ganz nebenbei leben wir immer auch noch etwas von der Euphorie eines Aufsteigers“,sagt Jürgen de Mür.

Von der Landesliga-Meisterschaft und damit einem möglichen Durchmarsch in die Oberliga ist allerdings rund um das Hubert-Houben-Stadion nicht die Rede – zumindest noch nicht. Die von „Spiel-zu-Spiel“-Denkweise ist momentan das Gocher Mantra. „Der Topfavorit ist und bleibt für mich der SV Budberg mit seinem Ausnahmestürmer Moritz Paul“, sagt der Gocher Kaderplaner.

Und falls die Viktoria sich doch dauerhaft an der Spitze behaupten sollte und bis zum Schluss im Titelrennen mitmischt? Jürgen de Mür sagt: „Dann lassen wir uns etwas einfallen. Wir legen jedenfalls erfolgreichen Sportlern keine Steine in den Weg.“