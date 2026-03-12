Viktoria Goch setzt im Abwärtstrend auf kompakte Defensive

Viktoria Goch steckt in der Landesliga weiter im Abwärtstrend: Seit November 2025 wartet der Aufsteiger nun schon seit neun Pflichtspielen auf einen Sieg und konnte in diesem Zeitraum lediglich vier Punkte sammeln. Am vergangenen Wochenende war der ersehnte Befreiungsschlag zum Greifen nah, doch erneut reichte es nicht zum Sieg. Jetzt richtet sich der Blick auf den kommenden Freitagabend. Schnappt die Mannschaft am Freitagabend beim SV Scherpenberg endlich zu?
Zweimal führte Viktoria Goch in der Heimpartie gegen den FC Kray am vergangenen Sonntag. Doch am Ende brachte sich die Elf selbst um den Erfolg. In der Schlussphase sah Kapitän Luca Plum sogar noch die Gelb-Rote Karte. Und dann hatte noch der eingewechselte Ahmed Miri Pech, als er bei einem Abwehrversuch den Ball mit der Hand berührte. Den folgenden Elfmeter nutzte der Gast zum späten 3:3-Ausgleich, sodass es wieder nichts mit drei Punkten wurde. Damit setzte sich der Negativtrend der vergangenen Wochen fort.
Am Freitag um 20 Uhr bietet sich der Mannschaft von Trainer Kevin Wolze die nächste Gelegenheit, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Beim SV Scherpenberg will der Aufsteiger den Bock umstoßen. Aber Wolze will sein Team nicht unter Druck setzen.
„Wir freuen uns auf ein gutes Spiel unter Flutlicht“, sagt der Coach. Er muss allerdings ohne seinen wichtigsten Spieler auskommen: Luca Plum ist für diese Partie gesperrt. Ob Marvin Hitzek und Ben Pauls in Scherpenberg am Ball sein werden, ist noch offen, da beide erkrankt sind. Dafür steht aber erstmals wieder der Langzeitverletzte Arne Quernhorst im Kader. Der Defensivspieler, der vor dieser Saison von der U19 des 1. FC Bocholt zu Viktoria Goch wechselte, fiel wegen eines Mittelfußbruchs monatelang aus und nimmt seit einigen Wochen wieder am Training teil.
In der Hinrunde lief es für die Gocher gegen den SV Scherpenberg sehr gut. Florian Ortstadt, Plum, Pauls, Luca Palla und Jonathan Brilski sorgten mit ihren Treffern für einen fulminanten 5:0-Erfolg. „Von diesem Ergebnis werden wir uns nicht blenden lassen. Scherpenberg hat den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt und wird alles tun, um die Aufstiegsambitionen zu untermauern“, warnt Wolze.
Die gute Form unterstrich der SV Scherpenberg bei seinem jüngsten 5:3-Erfolg gegen den Tabellennachbarn BW Mintard. Obwohl der SVS schon mit 0:2 hinten lag, drehte er das Spiel noch zu seinen Gunsten. Vor allem der dreifache Torschütze Vedad Music überzeugte in der Partie. Durch den Sieg rückte der SV Scherpenberg auf Platz vier vor.
Der Spitzenreiter ESC Rellinghausen hat zwar vier Punkte mehr auf dem Konto, doch er hat auch ein Spiel mehr absolviert. Besonders Obacht muss beim SV Scherpenberg auf die Offensive gelegt werden. „Der Gegner ist individuell schon gut besetzt“, sagt Kevin Wolze.
