Viktoria Goch setzt im Abwärtstrend auf kompakte Defensive

Am Freitag um 20 Uhr bietet sich der Mannschaft von Trainer Kevin Wolze die nächste Gelegenheit, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Beim SV Scherpenberg will der Aufsteiger den Bock umstoßen. Aber Wolze will sein Team nicht unter Druck setzen.

„Wir freuen uns auf ein gutes Spiel unter Flutlicht“, sagt der Coach. Er muss allerdings ohne seinen wichtigsten Spieler auskommen: Luca Plum ist für diese Partie gesperrt. Ob Marvin Hitzek und Ben Pauls in Scherpenberg am Ball sein werden, ist noch offen, da beide erkrankt sind. Dafür steht aber erstmals wieder der Langzeitverletzte Arne Quernhorst im Kader. Der Defensivspieler, der vor dieser Saison von der U19 des 1. FC Bocholt zu Viktoria Goch wechselte, fiel wegen eines Mittelfußbruchs monatelang aus und nimmt seit einigen Wochen wieder am Training teil.

Ergebnis im Hinspiel interessiert Trainer Kevin Wolze nicht

In der Hinrunde lief es für die Gocher gegen den SV Scherpenberg sehr gut. Florian Ortstadt, Plum, Pauls, Luca Palla und Jonathan Brilski sorgten mit ihren Treffern für einen fulminanten 5:0-Erfolg. „Von diesem Ergebnis werden wir uns nicht blenden lassen. Scherpenberg hat den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt und wird alles tun, um die Aufstiegsambitionen zu untermauern“, warnt Wolze.