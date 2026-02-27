Viktoria Goch setzt auf diese Hoffnungsschimmer Viktoria Goch steckt nach sieben sieglosen Spielen in einem Tief. Die Defensive wackelt, die Form ist dahin – und der Kampf um Punkte in der Landesliga wird immer härter. Doch für das Spiel beim Mülheimer FC 97 stehen die Chancen nicht schlecht. von RP / Hans Sterbenk · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Viktoria Goch muss gegen den Mülheimer FC punkten – Foto: Arno Wirths

Viktoria Goch befindet sich in der Landesliga in einer Ergebniskrise. Und auch die sportlichen Leistungen lassen seit mehreren Wochen zu wünschen übrig. Es läuft einfach nicht mehr. Am vergangenen Sonntag gab es für das Team wieder nichts zu holen. Der SC Werden-Heidhausen war in Goch die bessere Mannschaft und gewann mit 5:3. Damit wartet die Viktoria mittlerweile seit sieben Spielen auf einen Sieg. Wie will der Aufsteiger den Spieß wieder umdrehen? Einen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin.

Landesliga-Krise bei Viktoria Goch spitzt sich zu Am Sonntag ab 15.30 Uhr will Viktoria Goch die sportliche Talsohle im Spiel beim Mülheimer FC endlich verlassen. Die Voraussetzungen sind eigentlich recht positiv, denn in der Hinrunde feierten die Gocher einen deutlichen 4:1-Sieg gegen den Mülheimer FC 97, der in der vergangenen Saison noch in der Oberliga kickte. Ahmed Miri, Levon Kürkciyan, Marius Alt und Elias Koenen waren beim Erfolg im September 2025 die Torschützen. Durch den Sieg rückte die Viktoria damals auf den zweiten Tabellenplatz vor. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her. Aber von der guten Form zum Saisonstart sind die Gocher mittlerweile weit entfernt. Vor allem die Defensivarbeit lässt zu wünschen übrig. Immer wieder bieten sich dem Gegner Lücken, die zuletzt weidlich ausgenutzt wurden. „Wir müssen wieder zu unserer alten Stabilität zurückfinden. Dann wird es auch wieder einen Sieg zu feiern geben“, sagt Viktoria-Trainer Kevin Wolze. Dabei spielt ihm in die Karten, dass einige Akteure, die zuletzt schmerzlich vermisst wurden, wieder spielen können und die Reise nach Mülheim antreten können – ein Hoffnungsschimmer.

Viktoria Goch freut sich über die Rückkehr wichtiger Leistungsträger So., 01.03.2026, 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 Viktoria Goch Vikt. Goch 15:30 PUSH