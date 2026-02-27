Viktoria Goch setzt auf diese Hoffnungsschimmer

Viktoria Goch befindet sich in der Landesliga in einer Ergebniskrise. Und auch die sportlichen Leistungen lassen seit mehreren Wochen zu wünschen übrig. Es läuft einfach nicht mehr. Am vergangenen Sonntag gab es für das Team wieder nichts zu holen. Der SC Werden-Heidhausen war in Goch die bessere Mannschaft und gewann mit 5:3. Damit wartet die Viktoria mittlerweile seit sieben Spielen auf einen Sieg. Wie will der Aufsteiger den Spieß wieder umdrehen? Einen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin.
Am Sonntag ab 15.30 Uhr will Viktoria Goch die sportliche Talsohle im Spiel beim Mülheimer FC endlich verlassen. Die Voraussetzungen sind eigentlich recht positiv, denn in der Hinrunde feierten die Gocher einen deutlichen 4:1-Sieg gegen den Mülheimer FC 97, der in der vergangenen Saison noch in der Oberliga kickte. Ahmed Miri, Levon Kürkciyan, Marius Alt und Elias Koenen waren beim Erfolg im September 2025 die Torschützen. Durch den Sieg rückte die Viktoria damals auf den zweiten Tabellenplatz vor. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her.
Aber von der guten Form zum Saisonstart sind die Gocher mittlerweile weit entfernt. Vor allem die Defensivarbeit lässt zu wünschen übrig. Immer wieder bieten sich dem Gegner Lücken, die zuletzt weidlich ausgenutzt wurden. „Wir müssen wieder zu unserer alten Stabilität zurückfinden. Dann wird es auch wieder einen Sieg zu feiern geben“, sagt Viktoria-Trainer Kevin Wolze. Dabei spielt ihm in die Karten, dass einige Akteure, die zuletzt schmerzlich vermisst wurden, wieder spielen können und die Reise nach Mülheim antreten können – ein Hoffnungsschimmer.
Ganz wichtig ist, dass Luca Plum nach seiner Sperre wieder auflaufen kann. Der Kapitän ist Dreh- und Angelpunkt des Gocher Spiels und eigentlich nicht zu ersetzen. Auch Torwart Sven Schneider wird wieder auf seinen angestammten Platz zurückkehren. Ob Malte Baumeister und Jonathan Brilski dabei sein werden, ist noch offen. Beide Abwehrkräfte sind noch angeschlagen. Fehlen wird in Mülheim auf jeden Fall Jan Wilbers, der gegen den SC Werden-Heidhausen in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte sah und somit gesperrt ist.
Ein weiterer Hoffnungsschimmer für die Gocher: Der Mülheimer FC 97 ist auch nicht in Topform. Nach dem Abstieg aus der Oberliga befindet sich das Team im personellen Umbruch. Und dieser vollzieht sich nicht leicht. Die Mannschaft hat bislang erst 18 Punkte eingefahren und ist ganz stark im Abstiegskampf verwickelt. Ganz schwach agiert der Mülheimer FC an vorderster Front: Schmale 24 Tore konnte die Mannschaft bislang bejubeln. Kein Team in der Landesliga hat weniger erzielt.