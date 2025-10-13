Viktoria Goch schlägt sich im Top-Spiel selbst

Viktoria Goch hat die erste Niederlage der Saison kassiert und ist die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga nach wenigen Tagen schon wieder los. Der Neuling musste sich am Sonntag im Top-Spiel der Landesliga beim weiter unbesiegten VfB Bottrop mit 3:4 (1:2) geschlagen geben. Die Mannschaft bewies aber, dass sie zu Recht in der Spitzengruppe steht und in dieser Form hoffen darf, lange im Rennen um den Titel mitmischen zu können.

Zumal die Spieler nach der Partie keine Ausflüchte suchten. „Wir haben uns einige individuelle Fehler geleistet und damit selbst geschlagen“, sagte Abwehrspieler Max Fuchs. Luca Plum, erneut der Antreiber im Mittelfeld, stieß ins gleiche Horn. „Wir hätten gewinnen können, haben uns aber gegen einen starken Gegner einen entscheidenden Fehler zu viel erlaubt“, sagte der Kapitän der Viktoria.

Fuchs und Plum spielten dabei neben der Tatsache, dass der Neuling Schwächen im Abschluss gezeigt hatte, weil er einige große Chancen vergeben hatte, vor allem auf die Gegentreffer Nummer eins und vier an. Die Bottroper Führung durch Lasse Dittner fiel in der 25. Minute nach einem Gocher Ballverlust in der eigenen Hälfte. Dem 4:3 des VfB (71.), das Raphael Steinmetz mit seinem zweiten Freistoßtreffer markierte, war ein unnötiges Foulspiel an der Strafraumgrenze vorausgegangen.

Kevin Wolze ärgerte natürlich auch, dass seine Mannschaft, die in den acht Partien zuvor lediglich drei Gegentore kassiert hatte, in der Defensive nicht so konzentriert wie sonst agierte. „Da haben wir einige Fehler gemacht.“ Trotzdem war der Gocher Trainer mit der Vorstellung des Aufsteigers zufrieden.

Den Ex-Profi hat vor allem beeindruckt, wie seine Spieler darauf reagiert hatten, dass sie mit 0:2 und 2:3 in Rückstand geraten war. „Dass die Mannschaft gegen diesen starken Gegner zweimal zurückgekommen ist und auch nach dem 3:4 bis zum Abpfiff daran geglaubt hat, noch einmal den Ausgleich schaffen zu können, davor habe ich allergrößten Respekt“, sagte Wolze.

Der Spielverlauf war etwas auf den Kopf gestellt worden, als der VfB Bottrop nach 36 Minuten durch das erste Freistoß-Tor von Steinmetz mit 2:0 in Führung gegangen war. Denn in einer guten Partie mit viel Tempo hatten Ahmed Miri (7.), Luca Palla (23.) und Levon Kürkciyan (36.) bis dahin schon beste Gelegenheiten für den Neuling vergeben. Die nächsten beiden Versuche saßen dann aber. Marius Alt (40.) verkürzte kurz vor der Pause auf 1:2 und erzielte in der 53. Minute das 2:2. Und es ging in einer Partie, die nun auch immer hitziger wurde, munter weiter.

Die erneute Bottroper Führung durch Enes Bilgin (67.) beantwortete Luca Palla nur zwei Minuten später mit dem erneuten Ausgleich. Er profitierte bei seinem Freistoß-Tor aus 20 Metern von einem Fehler des eingewechselten Bottroper Torhüters Tom Gottemeier. Wenig später gelang Steinmetz, der einige Jahre für RW Oberhausen in der Regionalliga gespielt hat, mit einem weiteren direkt verwandelten Standard die Entscheidung.

Die Viktoria versuchte anschließend mit Macht, erneut zurückzukommen. Doch ihren Offensivaktionen fehlte jetzt die Genauigkeit der ersten 45 Minuten. Das hatte für Kevin Wolze einen Grund. „Wir haben uns etwas von der Hektik, die ins Spiel gekommen ist, anstecken lassen“, sagte Wolze.

Wilke verteilt Lob

Die Niederlage war für den Coach überhaupt kein Beinbruch. „Irgendwann musste es uns ja erwischen. Denn es hat doch keiner geglaubt, dass wir ungeschlagen durch die Saison marschieren würde“, sagte Kevin Wolze. Er liegt mit seinem Team nach gut einem Viertel der Saison mit 20 Punkten als Tabellenvierter klar über dem Soll. Der neue Spitzenreiter SV Budberg hat nur zwei Punkte mehr auf dem Konto.

Der Budberger Coach Tim Wilke, dessen Team tags zuvor einen 6:3-Sieg bei Rhenania Bottrop gefeiert hatte, schaute sich das Duell der beiden Konkurrenten am Sonntag an. Auch ihn hatte imponiert, wie die Viktoria nach einem 0:2-Rückstand zurück ins Spiel gekommen war. „Das spricht für die Mannschaft, die sehr strukturiert mit einer guten Organisation spielt“, sagte Wilke.

Auch deshalb hat Kevin Wolze keinen Zweifel daran, dass sein Team schnell in die Erfolgsspur zurückkehren wird. Die Viktoria hat jetzt am kommenden Freitag, 17. Oktober, 20 Uhr, den PSV Wesel zu Gast. „Dann wollen wir direkt die nächste Serie starten“, sagte Wolze.