Viktoria Goch peilt einen Sieg ohne große Torwart-Show an

Beim 2:1-Auswärtssieg über den VfB Speldorf musste Viktoria Goch am vergangenen Sonntag auf seinen etatmäßigen Keeper Sven Schneider verzichten, der privat verhindert war. Wenn der Landesligist am Donnerstag um 20 Uhr die SG Essen-Schönebeck empfängt, wird Schneider wieder zwischen den Pfosten stehen. Beim 3:2-Erfolg im Hinspiel Anfang November war der Routinier, der Viktoria Goch zum Saisonende verlassen wird, eine Schlüsselfigur und sicherte mit mehreren starken Paraden den Sieg.
Wenn es nach Kevin Wolze geht, dürfen am Donnerstag jedoch gerne andere Akteure im Mittelpunkt stehen – idealerweise so, dass der Keeper nicht wieder als großer Retter auftreten muss. „Das Hinspiel haben wir ehrlich gesagt ein bisschen schmeichelhaft gewonnen. Wir wollen die Positivität aus dem Speldorf-Spiel mitnehmen und sind hochmotiviert, zu Hause noch einmal Punkte zu holen“, sagt der Gocher Trainer.
Den kommenden Gegner bezeichnet Wolze als „die fußballerisch beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison bisher gespielt haben“. Das ist insofern bemerkenswert, weil die SG Essen-Schönebeck den Abstiegskampf am 27. Spieltag noch nicht vollständig abgeschüttelt hat. Aktuell liegt das Team auf Rang elf und hat fünf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze.
„Sie haben es gegen uns spielerisch sehr gut gemacht, aber nach vorne hat ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt. In jedem Fall kommt eine spielstarke Mannschaft auf uns zu, die alles auf dem Platz lassen wird, um zu gewinnen“, sagt Wolze, der neben Rückkehrer Sven Schneider auch wieder auf seine Stammkräfte Marvin Hitzek und Luca Plum zurückgreifen kann. Angreifer Florian Ortstadt wird hingegen fehlen.
Bei Schneider-Vertreter Thore Seifert, der beim Auswärtsspiel in Mülheim verletzt ausgewechselt werden musste, kann Wolze Entwarnung geben. „Er hat sich einen Anriss im Fuß zugezogen und wird hoffentlich nur drei Wochen ausfallen“, sagt der Trainer.