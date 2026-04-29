Viktoria Goch peilt einen Sieg ohne große Torwart-Show an Im Landesliga-Hinspiel rettete Sven Schneider mit Glanzparaden den Sieg von Viktoria Goch gegen die SG Essen-Schönebeck. Am Donnerstag steigt das Rückspiel und der Keeper kehrt zurück – doch Trainer Kevin Wolze hat andere Pläne, wer diesmal glänzen soll. von RP / Nils Hendricks · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Goch will nachlegen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Beim 2:1-Auswärtssieg über den VfB Speldorf musste Viktoria Goch am vergangenen Sonntag auf seinen etatmäßigen Keeper Sven Schneider verzichten, der privat verhindert war. Wenn der Landesligist am Donnerstag um 20 Uhr die SG Essen-Schönebeck empfängt, wird Schneider wieder zwischen den Pfosten stehen. Beim 3:2-Erfolg im Hinspiel Anfang November war der Routinier, der Viktoria Goch zum Saisonende verlassen wird, eine Schlüsselfigur und sicherte mit mehreren starken Paraden den Sieg.

Wenn es nach Kevin Wolze geht, dürfen am Donnerstag jedoch gerne andere Akteure im Mittelpunkt stehen – idealerweise so, dass der Keeper nicht wieder als großer Retter auftreten muss. „Das Hinspiel haben wir ehrlich gesagt ein bisschen schmeichelhaft gewonnen. Wir wollen die Positivität aus dem Speldorf-Spiel mitnehmen und sind hochmotiviert, zu Hause noch einmal Punkte zu holen“, sagt der Gocher Trainer. Wolze warnt vor Essen-Schönebeck: „Die fußballerisch beste Mannschaft der Saison" Den kommenden Gegner bezeichnet Wolze als „die fußballerisch beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison bisher gespielt haben“. Das ist insofern bemerkenswert, weil die SG Essen-Schönebeck den Abstiegskampf am 27. Spieltag noch nicht vollständig abgeschüttelt hat. Aktuell liegt das Team auf Rang elf und hat fünf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze.

Kader-Update vor dem Heimspiel: Rückkehrer und Ausfälle bei Viktoria Goch Morgen, 20:00 Uhr Viktoria Goch Vikt. Goch SG Essen-Schönebeck Schönebeck 20:00 live PUSH