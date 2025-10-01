Viktoria Goch peilt am Freitag die Tabellenspitze an

Viktoria Goch hat sich erstaunlich schnell in der Landesliga akklimatisiert. Zwei Remis und fünf Siege und somit 17 Zähler weist der Aufsteiger auf, der hinter dem punktgleichen VfB Bottrop in der Tabelle den zweiten Platz einnimmt. Schon am Freitag kann Viktoria Goch zumindest kurzzeitig die Spitze übernehmen, wenn ab 20 Uhr ein Sieg im Heimspiel gegen Mitaufsteiger Rhenania Bottrop gelingt.
„Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen“, sagt Trainer Kevin Wolze. Er weiß aber auch, dass das Duell mit dem Team aus der Abstiegszone kein Selbstläufer ist. „Ich habe mir die Rhenania angeschaut. Sie ist durchaus in der Lage, guten Fußball zu spielen und kann uns wehtun. Auf gar keinen Fall dürfen wir uns vom Tabellenstand blenden lassen“, so Wolze.
Dennoch: Die Viktoria geht als klarer Favorit in die Partie. Lediglich einen Punkt fuhr Rhenania aus den letzten fünf Spielen ein. Ein überraschendes Remis gelang ihr am vergangenen Spieltag beim 4:4 gegen den GSV Moers. Davor gab es vier Niederlagen, in denen die Bottroper 23 Gegentreffer einstecken mussten. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die Elf mit insgesamt 30 Gegentreffern die schwächste Defensive der Landesliga stellt. Die stabilste Abwehrkette stellt übrigens die Viktoria mit drei Gegentreffern.
Bei den Gochern kehrt der zuletzt fehlende Levon Kürkciyan wieder zurück. Ersetzt werden muss nach wie vor der verletzte Gabriel Preuß. „Natürlich ist es schade, wenn ein Spieler ausfällt. Doch wir haben einen ausgezeichnet besetzten Kader, dem ich voll vertraue“, so Wolze. Ein Beleg hierfür war der letzte Spieltag, als Kürkciyan nicht dabei war. Seinen Platz in der Stammelf nahm Elias Koenen ein. Und der 18-Jährige aus der eigenen Nachwuchsabteilung dankte in der Partie bei der DJK Katernberg auf seine Art. Mit seinem Treffer zur 1:0-Führung hatte er maßgeblichen Anteil am 1:1, das der Viktoria einen Punkt sicherte. „Elias hat die Aufgabe hervorragend gemeistert und seine Sache mehr als gut gemacht“, sagt Wolze.