Viktoria Goch spielt am Freitag. – Foto: Arno Wirths

Viktoria Goch peilt am Freitag die Tabellenspitze an Der Aufsteiger stürmt durch die Landesliga wie ein Wirbelwind – jetzt wartet das Heimspiel unter Flutlicht gegen Rhenania Bottrop. Die Tabellenführung ist zum Greifen nah. Und der Gegner ist angeschlagen.

Viktoria Goch hat sich erstaunlich schnell in der Landesliga akklimatisiert. Zwei Remis und fünf Siege und somit 17 Zähler weist der Aufsteiger auf, der hinter dem punktgleichen VfB Bottrop in der Tabelle den zweiten Platz einnimmt. Schon am Freitag kann Viktoria Goch zumindest kurzzeitig die Spitze übernehmen, wenn ab 20 Uhr ein Sieg im Heimspiel gegen Mitaufsteiger Rhenania Bottrop gelingt.

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr Viktoria Goch Vikt. Goch Rhenania Bottrop Rhe. Bottrop 20:00 live PUSH „Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen“, sagt Trainer Kevin Wolze. Er weiß aber auch, dass das Duell mit dem Team aus der Abstiegszone kein Selbstläufer ist. „Ich habe mir die Rhenania angeschaut. Sie ist durchaus in der Lage, guten Fußball zu spielen und kann uns wehtun. Auf gar keinen Fall dürfen wir uns vom Tabellenstand blenden lassen“, so Wolze.

Levon Kürkciyan ist wieder fit Dennoch: Die Viktoria geht als klarer Favorit in die Partie. Lediglich einen Punkt fuhr Rhenania aus den letzten fünf Spielen ein. Ein überraschendes Remis gelang ihr am vergangenen Spieltag beim 4:4 gegen den GSV Moers. Davor gab es vier Niederlagen, in denen die Bottroper 23 Gegentreffer einstecken mussten. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die Elf mit insgesamt 30 Gegentreffern die schwächste Defensive der Landesliga stellt. Die stabilste Abwehrkette stellt übrigens die Viktoria mit drei Gegentreffern.