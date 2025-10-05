Viktoria Goch nimmt den nächsten Gegner auseinander

Nach dem Seitenwechsel schaltete die Viktoria zunächst einen Gang zurück und ließ den Gegner etwas ins Spiel kommen. Prompt hatte der Gocher Torhüter Sven Schneider erstmals Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Wenig später verhinderte Maximilian Fuchs mit einer gekonnten Rettungsaktion den Anschlusstreffer. Das war’s aber auch schon in Sachen Bottroper Angriffsbemühungen.

Kürkciyan überragt

Mitte der zweiten Hälfte hatte Kevin Wolze genug gesehen und nahm vier Wechsel vor. Genau zum richtigen Zeitpunkt – fortan war Viktoria Goch wieder drückend überlegen. „Für mich als Trainer ist es natürlich sehr erfreulich, dass ich in solchen Situation viel Qualität von der Bank bringen kann“, so der Gocher Coach. Ein Joker sollte sogar noch zum Mann des Abends avancieren: Angreifer Levon Kürkciyan brachte mit einem Hattrick (71., 87., 90.+3) den nächsten Kantersieg unter Dach und Fach.

Und jetzt – träumt die Viktoria allmählich vom Durchmarsch in die Oberliga? „Damit beschäftigen wir uns nicht. Wir fahren gut damit, uns jeweils auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Die dicken Brocken wie VfB Bottrop, SV Budberg und ESC Rellinghausen haben wir noch vor der Brust. Und jetzt kommt allmählich die Schlechtwetterzeit, da kann im Fußball immer einiges passieren“, sagt der Trainer des Spitzenreiters.