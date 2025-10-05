Viktoria Goch nimmt den nächsten Gegner auseinander

Es ist fast schon ein wenig beängstigend. Ein Viertel der Saison in der Landesliga ist mittlerweile absolviert – und Aufsteiger Viktoria Goch immer noch ungeschlagen. Momentan stimmt einfach alles bei der Mannschaft von Trainer Kevin Wolze. Die Abwehr ist eine sichere Bank. Gerade einmal drei Gegentore in acht Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Speziell in den Heimspielen schießt sich der Neuling auch in der Offensive allmählich so richtig warm.
Zwei Wochen nach dem 5:0 gegen den SV Scherpenberg wurde am Freitagabend Rhenania Bottrop mit dem gleichen Resultat nach Hause geschickt. Vor rund 200 Zuschauern im Hubert-Houben-Stadion waren zehn Minuten gespielt, als die Viktoria mit der Selbstverständlichkeit eines Tabellenführers in Führung ging. Das Strickmuster: Eckball, Verlängerung per Kopf, die Fußspitze von Marius Alt – 1:0 für Goch.
Gegen einen vergleichsweise harmlosen Gegner hatte der Gastgeber das Geschehen jederzeit im Griff. In der 36. Minute eroberte Luca Palla den Ball in der gegnerischen Hälfte und bediente Mittelstürmer Florian Ortstadt – 2:0. Mit diesem Resultat ging’s auch in die Pause, Rhenania Bottrop war damit noch sehr gut bedient. „Wenn wir unsere Chancen etwas konsequenter nutzen, ist das Spiel schon zur Halbzeit entschieden. Das ist zwar Meckern auf hohem Niveau, aber wir wollen uns schließlich noch verbessern“, sagte Wolze.
Nach dem Seitenwechsel schaltete die Viktoria zunächst einen Gang zurück und ließ den Gegner etwas ins Spiel kommen. Prompt hatte der Gocher Torhüter Sven Schneider erstmals Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Wenig später verhinderte Maximilian Fuchs mit einer gekonnten Rettungsaktion den Anschlusstreffer. Das war’s aber auch schon in Sachen Bottroper Angriffsbemühungen.
Mitte der zweiten Hälfte hatte Kevin Wolze genug gesehen und nahm vier Wechsel vor. Genau zum richtigen Zeitpunkt – fortan war Viktoria Goch wieder drückend überlegen. „Für mich als Trainer ist es natürlich sehr erfreulich, dass ich in solchen Situation viel Qualität von der Bank bringen kann“, so der Gocher Coach. Ein Joker sollte sogar noch zum Mann des Abends avancieren: Angreifer Levon Kürkciyan brachte mit einem Hattrick (71., 87., 90.+3) den nächsten Kantersieg unter Dach und Fach.
Und jetzt – träumt die Viktoria allmählich vom Durchmarsch in die Oberliga? „Damit beschäftigen wir uns nicht. Wir fahren gut damit, uns jeweils auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Die dicken Brocken wie VfB Bottrop, SV Budberg und ESC Rellinghausen haben wir noch vor der Brust. Und jetzt kommt allmählich die Schlechtwetterzeit, da kann im Fußball immer einiges passieren“, sagt der Trainer des Spitzenreiters.
Viktoria Goch: Schneider – Möller, Hitzek, Alt (66. Miri), Fuchs, Falkhofen (66. Kürkciyan), Brilski (80. Quernhors), Plum, Koenen (66. Kurandic), Palla, Ortstadt (57. Pauls).