Viktoria Goch muss noch ein paar Hausaufgaben machen

Viktoria Goch steht vor dem Pflichtspielstart. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Landesligist Viktoria Goch hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart gewonnen. Die Mannschaft bezwang am Dienstagabend im Hubert-Houben-Stadion den Bezirksligisten Hamminkelner SV, der nach der Absage des VfB Homberg II kurzfristig eingesprungen war, mit 3:2 (0:1). Die Partie war ein Spiegelbild der bisherigen Auftritte der Viktoria in der Vorbereitung.

„Es fehlt uns vor allem noch die Konstanz“, sagte Co-Trainer Florian Voss, der diesmal an der Linie den Ton angab, weil Coach Kevin Wolze im Urlaub war. Der Gastgeber lag zur Pause verdient mit 0:1 zurück. „Unser Spiel gegen den Ball war in der ersten Halbzeit nicht gut“, so Voss. Die Folge war Gegentreffer Nummer eins durch Hassan Hamzaoglu.

Nach der Pause verdiente sich der Landesligist den Erfolg mit einer deutlichen Steigerung. Ilias El Moumen (62.) und Luca Palla (68., Elfmeter/77.) wendeten mit ihren Toren das Blatt. Der Hamminkelner SV kam durch einen, so Voss, „umstrittenen Elfmeter“, den Tom Wirtz (81.) verwandelte, noch einmal heran. Das leitete eine wilde Schlussphase ein, doch die Führung wurde verteidigt.

„Es ist gut für das Selbstvertrauen, dass wir dieses Spiel gewonnen haben“, sagte Voss. Trotzdem gibt es noch einige Hausaufgaben für die verbleibenden Übungseinheiten bis zum ersten Pflichtspiel am Sonntag, 15 Uhr, im Niederrheinpokal beim FSV Duisburg. „Wir können sicherlich mehr, als wir zuletzt gezeigt haben. Deshalb müssen wir beim Training noch an ein paar Stellschrauben drehen“, sagt Voss.

Positive Signale vor dem Pokalspiel: Brilski absolviert 90 Minuten

Eine gute Nachricht gab es für das Trainerteam am Dienstag. Jonathan Brilski, in der vergangenen Saison in der Innenverteidigung neben Max Fuchs gesetzt, hat den Härtetest bestanden. Er war zum ersten Mal in der Vorbereitung über 90 Minuten auf dem Platz. Auch Marius Alt macht nach seiner Verletzung Fortschritte und wurde nach gut einer Stunde eingewechselt. „Wir führen ihn langsam wieder heran“, so Voss.