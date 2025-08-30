Viktoria Goch muss auf ein wichtiges Trio verzichten

Die Fußballer von Viktoria Goch haben in der Landesliga einen glänzenden Start hingelegt. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen hat der Aufsteiger die optimale Punkteausbeute eingefahren. Der 2:1- Heimerfolg gegen den Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern war allemal verdient und hätte sogar noch ausfallen können.

Denn die Elf hatte eine Vielzahl von Chancen herausgespielt, doch vor dem gegnerischen Tor war die Viktoria nicht effektiv genug. So dauerte es bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit, ehe der eingewechselte Neuzugang Jacob Falkhofen mit seinem alles entscheidenden Schuss dafür sorgte, dass weitere drei Punkte auf dem Konto verbucht werden konnten.

Am Sonntag spielt die Viktoria ab 15.30 Uhr beim SC Werden-Heidhausen. In der vergangenen Saison war die Mannschaft aus dem Essener Süden das Überraschungsteam der Bezirksliga und wurde souverän Meister. Mit einer starken Rückrunde und nur 26 Gegentreffern verabschiedeten sich die Essener nach sechsjähriger Zugehörigkeit aus der Bezirksliga.

„Das ist eine Mannschaft, die ebenfalls gut gestartet ist. Sie ist sehr diszipliniert, taktisch gut ausgebildet und wird uns alles abverlangen“, sagt Viktoria-Trainer Kevin Wolze. Für den SC Werden-Heidhausen gab es im ersten Spiel einen 2:0-Erfolg gegen Blau-Weiß Mintard. Beim GSV Moers legte das Team ebenfalls einen guten Auftritt hin, konnte aber die 0:2-Niederlage nicht abwenden.

Drei schmerzhafte Verluste

Für Wolze kommt vor dem dritten Auftritt in der Landesliga erschwerend hinzu, dass gleich drei Leistungsträger die Reise nach Essen nicht antreten können. Gabriel Preuss, Innenverteidiger Jonathan Brilski und Torjäger Levon Kürkciyan sind aus privaten Gründen nicht dabei. „Natürlich ist es schade. Doch wir haben einen ordentlichen Kader, der gut aufgestellt ist. Wir werden die passenden Lösungen finden“, sagt Wolze.

Wie stark der Gocher Kader ist, zeigte sich auch schon in der Begegnung gegen Niederwenigern, in der Wolze das Auswechselkontingent voll ausgeschöpft hatte. Trotz der vielen Wechsel gab es keinen Bruch im Spiel. Vielmehr legte das Team in der Schlussphase noch einen rasanten Sturmlauf hin, der durch das alles entscheidende Tor durch Falkhofen gekrönt wurde.

Überhaupt: Die Viktoria überzeugte vor allem in Partie gegen den Titelanwärter aus Niederwenigern. Mit einem sehr laufintensiven Spiel und einer sattelfesten Abwehr um den umsichtig agierenden Max Fuchs sowie dem allseits präsenten Luca Plum bewiesen die Gocher, dass sie allemal das Format haben, in der Landesliga weiter für Furore zu sorgen.