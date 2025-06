Viktoria Goch möchte noch nachbessern

Viktoria Goch beginnt zwar erst am Freitag, 4. Juli, wieder mit dem Training auf dem Platz. Doch die Spieler des Neulings in der Landesliga haben längst damit begonnen, sich für die neue sportliche Herausforderung in Form zu bringen, und liegen nicht auf der faulen Haut. „Die Spieler haben von uns Trainingspläne bekommen, damit sie gut vorbereitet sind“, sagt der neue Coach Kevin Wolze. Er geht davon aus, dass seine Schützlinge ihren Job im Homeoffice vernünftig erledigen werden.

Zwei Neuzugänge hat die Viktoria gerade erst verpflichtet. In Florian Ortstadt (36) vom 1. FC Lintfort wechselt ein routinierter Stürmer ins Hubert-Houben-Stadion. Zudem kommt in Arne Quernhorst ein 18-jähriger Innenverteidiger, der zuletzt für den 1. FC Bocholt in der Grenzlandliga aufgelaufen ist. Die weiteren Verstärkungen sind Andrija Kurandic (VfL Repelen), Jakob Falkhofen, Malte Baumeiser, Thore Seifert (alle SGE Bedburg-Hau) und Jan Wilbers (Kevelaerer SV).

Allerdings hat der Neu-Landesligist neben Lukas Ernesti in den Mittelfeldakteuren Michel Wesendonk (SV Rees) und Giuseppe Geukes (SV Biemenhorst), Stürmer Falko Kersten (SGE Bedburg-Hau) sowie Torhüter Benedikt Schmitz (VfR Mehrhoog) erfahrene Kräfte verloren. „Das waren allesamt Spieler, die auch in der Kabine ein gutes Ansehen hatten. Aber wir haben uns auch gut verstärkt“, sagt Kevin Wolze.

Der ehemalige Profi freut sich auf seine neue Aufgabe. Wolze, der für den MSV Duisburg und den VfL Osnabrück 190 Spiele in der Zweiten Bundesliga bestritten hat, war beim SV Straelen zu Regionalliga-Zeiten in der Saison 2022/2023 schon einmal für einige Spiele als Trainer im Einsatz. Wolze, damals Sportlicher Leiter des Klubs, sprang ein, nachdem sich der SVS erst von Sunday Oliseh und dann von Bekim Kastrati getrennt hatte. Er fand Gefallen am Job an der Linie.

„Ich musste meine Laufbahn als Fußballer nach dem zweiten Kreuzbandriss ja sehr abrupt beenden. Ich habe dann schnell gemerkt, dass die Rolle als Sportlicher Leiter nicht das ist, was ich machen möchte. Ich wollte als Trainer arbeiten und habe deshalb auch schnell den ersten Trainerschein erworben“, so Wolze. Und jetzt geht er in seine erste Saison als verantwortlicher Coach.

Die Landesliga ist dabei für ihn nicht unbedingt sportliches Neuland, auch wenn er in Sachen Fußball bislang durchweg in höheren Klassen unterwegs war. „Ich habe mir aber auch schon früher Spiele dieser Klasse angesehen“, sagt Wolze.

Er kann bei der Viktoria auf das Trainer-Team bauen, mit dem auch sein Vorgänger Daniel Beine zusammengearbeitet hat. Florian Voss bleibt Co-Trainer, Christian Umbach ist weiter Torwart-Coach. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich kannte Florian Voss zuvor nicht. Doch ich habe schon im ersten Gespräch mit ihm gemerkt, dass wir fußballerisch auf einer Wellenlänge liegen. Ich bin froh, dass er geblieben ist, weil er den Verein bestens kennt und die meisten Spieler auch“, sagt Kevin Wolze.