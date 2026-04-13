Viktoria Goch lässt Auswärtssieg liegen

Der Höhenflug von Viktoria Goch in der Landesliga hat am Sonntag einen kleinen Dämpfer erhalten. Der frischgebackene Kreispokal-Sieger, der in der Liga zuletzt mit einem 6:0-Erfolg über den VfB Bottrop ein Ausrufezeichen gesetzt hatte, musste sich beim Abstiegskandidaten PSV Wesel mit einem 3:3 (2:2) begnügen – ein Ergebnis, mit dem Trainer Kevin Wolze alles andere als zufrieden war.
„Eigentlich hätten wir dieses Spiel gewinnen müssen. Wir waren die deutlich aktivere Mannschaft, haben uns jedoch auch schlimme Fehler im Spielaufbau geleistet. Es ist schade, dass sich die Mannschaft für einen ordentlichen Auftritt nicht belohnt hat. Die Leistung war nämlich in Ordnung“, sagte der Gocher Coach, dessen Schützlinge in Wesel nach 19 Minuten in Führung gegangen waren. Einen Eckball von Luca Plum verlängerte ein Weseler Verteidiger unglücklich zu Jacob Falkhofen, der per Kopf auf 1:0 stellte.
In der Folge stellte ein Weseler Doppelschlag den Spielverlauf auf den Kopf – allerdings mit tatkräftiger Unterstützung der Gocher Hintermannschaft. Ein kapitaler Fehler im Spielaufbau von Maximilian Fuchs führte in der 35. Minute zu einem Foulelfmeter für den PSV. Stephan Sanders nahm das Geschenk dankend an und verwandelte zum Ausgleich. Fünf Minuten später stimmte in der Gocher Abwehr die Zuordnung nicht, was Jan Gehrmann zum 2:1 (40.) nutzte. Auf der anderen Seite machte Maximilian Fuchs seinen Fehler wieder wett: Nach einem Freistoß von Levon Kürkciyan köpfte er in der 44. Minute zum 2:2-Halbzeitstand ein.
Nach dem Seitenwechsel verfiel die Viktoria jedoch wieder in alte Muster. Diesmal verlor Luca Plum im Spielaufbau den Ball, sodass Nico Giese den PSV Wesel erneut in Führung brachte (53.). Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Bei Jacob Falkhofens Gewaltschuss vom Strafraumeck war PSV-Keeper Sebastian Kaiser chancenlos – der Ball schlug unhaltbar im Winkel ein.
„Das war ein Tor des Jahres“, sagte Kevin Wolze anerkennend. Der Gocher Trainer haderte jedoch auch mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang. Sowohl Falkhofen als auch Luca Palla standen jeweils zweimal frei vor dem Weseler Tor, Letzterer traf dabei nur den Pfosten. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung. In der Tabelle wurde die Viktoria von DJK Katernberg überholt und fiel auf den achten Platz zurück.