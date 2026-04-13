Viktoria Goch lässt Auswärtssieg liegen

In der Folge stellte ein Weseler Doppelschlag den Spielverlauf auf den Kopf – allerdings mit tatkräftiger Unterstützung der Gocher Hintermannschaft. Ein kapitaler Fehler im Spielaufbau von Maximilian Fuchs führte in der 35. Minute zu einem Foulelfmeter für den PSV. Stephan Sanders nahm das Geschenk dankend an und verwandelte zum Ausgleich. Fünf Minuten später stimmte in der Gocher Abwehr die Zuordnung nicht, was Jan Gehrmann zum 2:1 (40.) nutzte. Auf der anderen Seite machte Maximilian Fuchs seinen Fehler wieder wett: Nach einem Freistoß von Levon Kürkciyan köpfte er in der 44. Minute zum 2:2-Halbzeitstand ein.