Viktoria Goch kassiert einen Dämpfer

Probleme bei Goch. – Foto: Arno Wirths

Viktoria Goch hat im Hubert-Houben-Stadion eine 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den Essener Bezirksligisten Vogelheimer SV kassiert. Der Neuling in der Fußball-Landesliga zeigte dabei zum ersten Mal in der Vorbereitung in einem Testspiel eine schwächere Leistung.

„Vielleicht war das genau zur rechten Zeit ein Schuss vor den Bug“, sagte Trainer Kevin Wolze zum Auftritt seiner Mannschaft. Denn in den Partien zuvor hatte die Viktoria durchaus überzeugt. Erst zwei Tage zuvor hatte sie sich beim Oberligisten SV Sonsbeck nach einem gelungenen Auftritt in erster Linie deshalb mit 2:3 geschlagen geben müssen, weil der Schiedsrichter ein Elfmetergeschenk an den Gastgeber verteilt hatte, dass Sonsbeck zum Siegtreffer genutzt hatte. Anschließend hatte Wolze sein Personal zu Recht in den höchsten Tönen gelobt. Die Partie am Samstag gegen den Vogelheimer SV war dann eine Bestätigung für den ehemaligen Profi auf der Gocher Bank. „Wir sind gut, das wissen wir. Wir müssen dafür aber auch an unsere Leistungsgrenze gehen“, sagte Wolze. Das war gegen den Vogelheimer SV, dem in der Bezirksliga ein Spitzenplatz zugetraut wird, nicht der Fall. Dafür gab es die Quittung.

Nicht zum Spiel gefunden Die Viktoria fand beim vorletzten Test in der Vorbereitung nicht zu ihrem Spiel. Sie agierte ein bisschen träge, kam nicht richtig in die Zweikämpfe und zeigte auch nicht die Laufbereitschaft, die sie in den Partien zuvor ausgezeichnet hatte. Die Folge war eine verdiente Niederlage nach Gegentreffern in der dritten und 56. Minute.