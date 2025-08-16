Viktoria Goch kann optimistisch in die Saison starten

Das Aus im Pokal war bitter, war aber auch eine Bestätigung. Viktoria Goch ist für die erste Saison in der Landesliga seit neun Jahren bestens gerüstet. Den Beweis trat die Mannschaft des neuen Trainers Kevin Wolze am vergangenen Sonntag beim unglücklichen 3:4 nach Verlängerung in ersten Runde des Niederrheinpokals beim Ligarivalen Sportfreunde Niederwenigern an.

„Diese Partie hat gezeigt, dass wir uns in der Liga vor keinem Gegner verstecken müssen“, sagte Viktoria-Coach Kevin Wolze anschließend. Schließlich hatte seine Mannschaft den Oberliga-Absteiger, der in der Gruppe zwei der Landesliga als Titelanwärter gehandelt wird, an den Rand einer Niederlage gebracht.

Der neue Trainer ist ein Grund dafür, dass die Viktoria allen Grund hat, sehr optimistisch in die Landesliga-Saison zu gehen. Der ehemalige Profi hat die Mannschaft fußballerisch noch einmal einen Schritt nach vorne gebracht. „Wir spielen jetzt etwas mutiger und schneller aus der Abwehr heraus“, sagt Co-Trainer Florian Voss.

Und nicht nur das: Das Spiel des Landesliga-Neulings ist insgesamt flexibler geworden, weil die Positionen in der Offensive oft gewechselt werden. Hinzu kommt, dass alle Neuzugänge gut eingeschlagen haben und auch arrivierte Kräfte von der Leistung her noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Das kann sich als Ergebnis einer intensiven Vorbereitung sehen lassen.

„Jetzt wird es Zeit, dass die Saison endlich losgeht. Wir freuen uns auf das erste Spiel in der Landesliga. Wir haben ja lange genug darauf hingearbeitet“, sagt Florian Voss, der zuvor schon unter Daniel Beine Co-Trainer war. Zum Auftakt muss der Neuling bei Hamborn 07 ran. „Wir wollen dort punkten“, sagt Voss.

Die Viktoria kann die Partie mit dem derzeit besten Personal bestreiten. Einzig Nils Rix, der nach einem Kreuzbandriss erst für die zweite Saisonhälfte eine Alternative ist, fehlt. Als Kapitän wird Luca Plum die Mannschaft aufs Feld führen. Seine Stellvertreter sind Levon Kürkciyan und Maximilian Fuchs. Das Trio wurde vom Trainerteam ernannt.