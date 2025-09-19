Viktoria Goch kann neuer Spitzenreiter werden

Und der gute Lauf soll am Freitagabend ab 20 Uhr im heimischen Hubert- Houben-Stadion fortgesetzt werden, wenn das immer noch ungeschlagene Team von Trainer Kevin Wolze den SV Scherpenberg erwartet. „Wir werden auf jeden Fall gut vorbereitet in die Begegnung gehen. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist phänomenal gut und sie hat ganz viel Lust darauf, Spiele zu gewinnen“, sagt Wolze

Seine Mannschaft, die nach fünf Spieltagen gemeinsam mit dem punktgleichen SV Budberg die Tabelle der Landesliga anführt, hat in den zurückliegenden Partien mächtig Selbstbewusstsein gewonnen. Ein Beleg hierfür war die Begegnung beim bis dato punktgleichen FC Kray, die die Viktoria dank des alles entscheidenden Treffers von Florian Ortstadt in der zwölften Minute mit 1:0 zu ihren Gunsten entschied. Im Stile eine Spitzenmannschaft fuhren die Gocher die Punkte in Kray ein und hätten sogar noch höher gewinnen können, wenn einige Offensivaktionen sauberer zu Ende gespielt worden wären. „Wenn wir die Angriffe etwas ruhiger vortragen, machen wir das 2:0. Aber am Ende hat es sich nicht gerächt, dass wir diese Gelegenheiten nicht genutzt haben“, sagt der Trainer, der noch etwas erkannt hat. „Die Mannschaft ist absolut diszipliniert und hält sich an die Vorgaben.“

Am Freitagabend kann Wolze wieder auf alle Spieler seines Kaders zurückgreifen, sodass es vermutlich keine weitgreifenden personellen Änderungen geben wird. Der Gegner SV Scherpenberg hinkt in dieser Saison noch seiner Bestform weit hinterher und belegt in der Tabelle lediglich Platz neun. „Wir werden auf keinen Fall den Fehler begehen und ihn unterschätzen. Er hat jede Menge an Qualität im Kader und wird auf Strecke gesehen oben in der Tabelle mitspielen“, so Wolze.

Aber gerade in den vergangenen Spielen offenbarte der SVS gerade Schwächen in der Defensive. So gab es im letzten Meisterschaftsspiel eine happige 0:4-Niederlage gegen den Lokalrivalen GSV Moers. Und am Dienstag musste die Mannschaft schon wieder antreten. In der zweiten Runde des Niederrheinpokals kassierten die Scherpenberger den Einzug ins Achtelfinale ein 1:5 gegen Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19.